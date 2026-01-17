Secciones

Feijóo insta a Sánchez a decidir "si está con el separatismo o con los presidentes autonómicos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, instó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a retirar el modelo de financiación autonómico que pactó con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y decidir "si está con el separatismo o con los presidentes autonómicos" que lo rechazan. Más información

