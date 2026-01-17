PI STUDIO

La Casa Real despide a Irene de Grecia, hermana de Sofía, con la ausencia de Juan Carlos I

Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, han asistido este sábado al responso por la princesa Irene de Grecia en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid antes de que sus restos mortales sean trasladados a Atenas donde será enterrada el lunes en el cementerio de Tatoi. Más información