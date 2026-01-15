Tres magistrados analizan si ponen en libertad a Ábalos antes de ser juzgado, tras insistir su defensa en que no va a fugarse

La defensa de José Luis Ábalos ha incidido este jueves ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en que no existe riesgo de fuga ni ningún otro motivo que justifique que el exministro debe permanecer en prisión pese a la cercanía del juicio --aún por señalar-- por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, que le sentará en el banquillo junto a su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Los magistrados Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo estudian ya esta petición, que cuenta con la argumentación en contra de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta semana el Tribunal Supremo dio a conocer la composición de la Sala que juzgará la pieza principal del caso Koldo, por lo que la fijación de las sesiones parece inminente. El instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, calificó de "extremo" el riesgo de fuga en el auto por el que tanto Ábalos como Koldo, que también ha recurrido esta situación, ingresaron en prisión el pasado 27 de noviembre, y el Ministerio Público no cree que la situación haya cambiado, por lo que este jueves reiteró ante la Sala que el recurso de apelación no debe admitirse.

Ábalos ha estado representado en la vista tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por "diferencias contractuales" con el exministro, concretadas en la falta de pago de sus honorarios, pero también estará presente su letrado, Marino Turiel, puesto que el magistrado instructor ordenó al primero asistir a la vista salvo que pidiera que no se celebrara.

En su recurso, la defensa de Ábalos acusa al instructor de la causa, Leopoldo Puente, de hacer un "uso irrazonable del derecho" y de minusvalorar la "realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales" de Ábalos, incidiendo en que tiene un "hijo menor que está a su cargo los fines de semana" y que el exministro "tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos".

Pedir que pague otro

Igualmente, la defensa de Koldo se ha ratificado ante la Sala que el exasesor debe quedar en libertad y que incluso se ofrece pagar una fianza para poder salir de la cárcel, defendiendo que su incremento patrimonial está "justificado" por sus ingresos y quejándose de que el auto de prisión provisional "asume las conclusiones de la acusación sin verificar la solidez de los elementos incriminatorios ni la justificación del riesgo extremo".

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.