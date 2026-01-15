En el Congreso
Rufián critica que Junts no acepte el nuevo modelo de financiación porque es "bueno para los demás"
El portavoz de ERC en la Cámara baja defiende que la propuesta pactada con el Gobierno beneficia a todos los territorios
"En peores plazas hemos toreado", ha respondido Gabriel Rufián este jueves cuando, en los pasillos del Congreso, le han cuestionado sobre que el nuevo modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno y ERC solo tenge el respaldo de Catalunya. Y, en este sentido, el portavoz parlamentario de los republicanos ha dirigido sus críticas a Junts por rechazar el nuevo sistema por ser "bueno para los demás". Así, Rufián ha reivindicado que el acuerdo contempla una mejor financiación "para todo el mundo".
Un día después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara el modelo a todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y recibiera el rechazo de la práctica totalidad de territorios, Rufián ha recalcado que "es una mejor financiación para todo el mundo". "Yo no comparto esa crítica de los convergentes que dice aquello de que 'si es bueno para los demás, no vale'". "Yo no estoy en contra de que a Jaén le vaya mejor", ha sentenciado.
"Le pedimos a aquellos que hoy se quejan que hagan algunas cosas, porque pidieron en el pasado lo que hoy se está ofreciendo, que es una mejor financiación autonómica", ha recalcado Rufián en esa crítica hacia los de Carles Puigdemont, los cuales sostienen que solo respaldarán una propuesta que suponga un concierto económico para Catalunya. Además, el portavoz de ERC ha achacado la negativa de los posconvergentes a que no han sido ellos los que lo han negociado: "Si no es suyo y no se lo llevan, no vale".
Sobre si Junts terminarán aceptando el acuerdo, Rufián ha dicho que es "responsabilidad" del PSOE buscar los votos necesarios, aunque él intentará hablar con las formaciones de izquierda para conseguir sus 'síes'. En este sentido, al ser preguntado sobre si cree que se llegará a votar la propuesta o quedará olvidada en un cajón ante la falta de apoyos, Rufián ha dicho que "evidentemente" se debatirá en el Congreso: "Peores cosas se han votado".
