En la Zarzuela
Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía
Tenía 83 años y llevaba cuatro décadas viviendo con su hermana, de quien fue un apoyo fundamental en sus momentos personales más difíciles
La reina Sofía, Felipe VI y Letizia han anunciado este mediodía en un comunicado que Irene de Grecia ha fallecido esta mañana, a las 11.40 horas, en el Palacio de la Zarzuela. Tenía 83 años. La muerte se produce tras un periodo de salud muy delicada que había llevado incluso a Sofía a cancelar compromisos oficiales que tenía esta semana en Canarias y permanecer junto a su hermana estos últimos días.
La mujer, que nació en Suráfrica en 1942, vivió las últimas cuatro décadas con la familia real española en la Zarzuela. Estaba muy unida a su hermana y fue su confidente y su apoyo durante las sucesivas crisis familiares y con Juan Carlos I que Sofía ha sufrido a lo largo de su vida. En 2018, el Gobierno español le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, reconociendo sus "estrechos lazos personales" con la familia real y su "especial vinculación" con España.
Sofía lleva dos golpes muy duros en el último mes. A finales de diciembre falleció Tatiana Radziwill, su prima segunda, a los 86 años. Como Irene, Tatiana también fue un sostén clave en su vida. Las tres mujeres hicieron mucha vida juntas cuando eran pequeñas, porque coincidieron en el exilio en Suráfrica, después de que la familia real griega tuviera que exiliarese allí durante la segunda guerra mundial.
La esposa de Juan Carlos I es ya la única hija que queda viva del matrimonio de Pablo I de Grecia y la reina Federica, ya que Constantino de Grecia murió en enero de 2023.
La Zarzuela informará en las próximas horas, según fuentes de la Casa del Rey, de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.
