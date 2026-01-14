Adelanto electoral
La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento el 23 de enero y convocará elecciones
EFE
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea disolver el Parlamento inmediatamente después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas, dijo este miércoles uno de los líderes del Partido de la Innovación (Ishin), socio del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).
Takaichi comunicó sus intenciones de disolver la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" el 23 de enero durante una reunión con el secretario general del PLD, Shunichi Suzuki, y los líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita.
Yoshimura afirmó a los medios, según declaraciones recogidas por la cadena de noticias japonesa NHK, que Takaichi explicará sus razones en una rueda de prensa el lunes.
- El kiosco más caro en la historia del Carnaval estará en la Plaza de España
- Uno de los macroproyectos de Tenerife, oxidado antes de inaugurarse
- Jorge Rey alerta de más lluvias en Tenerife mañana por un frente atlántico: 'Esta borrasca también afectará a Canarias
- La Laguna destinará 300.000 euros durante cinco años para reubicar la Tenencia de Alcaldía de Taco
- El Cabildo de Tenerife invierte 1.200 millones de euros en lo que va de mandato para proteger y cuidar el espacio natural
- Intenta salir en avión de Tenerife con su esposa fallecida en silla de ruedas
- La venta de entradas para los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene fecha
- Comienza el desmantelamiento del carril bici de Santa Cruz de Tenerife