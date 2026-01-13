Los mossos investigados por la huida de Puigdemont rechazan prorrogar la instrucción para no convertirla en "una causa general"

Los mossos imputados por ayudar a huir al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando visitó Barcelona en agosto de 2024 se oponen a prorrogar la instrucción de la causa, porque consideran que hacerlo supondría convertirla en "una causa general" o en una investigación "prospectiva", que vulneraría lo previsto en la Constitución.

El escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona "no ha acordado ninguna diligencia de instrucción, aparte de la que se encontraría practicando o rezagada sobre los dispositivos móviles" de los mossos imputados, por lo que no cabe prorrogar las pesquisas. El resultado del análisis de los teléfonos se podrá incorporar a la instrucción, cuando los expertos terminen sus trabajos, aunque la instrucción ya se haya finalizado.

Los abogados de los agentes, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, señalan que "el procedimiento se incoó hace un año y medio", a partir de una querella de Hazte Oír, organización que ejerce la acusación popular. Sostienen que el colectivo provida, que ha solicitado al juez la prórroga de la instrucción, "pretende a toda costa realizar una investigación prospectiva o causa general, a partir de los concretos hechos investigados".

Para la defensa, en cambio, "ninguna justificación válida en Derecho se da en estos momentos para prolongar la fase de instrucción, más allá de lo estrictamente necesario para esclarecer los hechos investigados y la posible participación de sus autores", por lo que piden al juzgado que no la prorrogue por seis meses.

Distracción

En un informe presentado en el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, los Mossos d'Esquadra señalaban que algunos agentes aparcaron un día antes en el aparcamiento de Arc de Triomf el coche en el que se fugó Puigdemont, después de participar en un acto en Barcelona. El expresidente catalán apareció por una callejuela cerca del escenario acompañado de los mossos imputados, que ese día estaban fuera de servicio bien de baja o de vacaciones, y junto a numerosos cargos de Junts, como su secretario general, Jordi Turull. Emplazó a las personas que habían acudido a verle a ir hacia el Parlament.

Fue una "maniobra de distracción", como aseguró el entonces comisario jefe de los Mossos Eduard Sallent, ya que Puigdemont aprovechó ese momento para escapar, junto con Turull, en un coche blanco marca Honda. En varios informes presentados por la Comisaría General de Investigación Interna de Asuntos Disciplinarios se señalaba que la conductora de este vehículo, que iba en silla de ruedas, lo dejó estacionado el día anterior a la aparición del expresidente catalán.

El juzgado mantiene imputados por un delito de encubrimiento a los mossos: Xavier M., David G. y Jordi R., por acompañar al expresidente el día el 8 de agosto de 2024 y facilitar su fuga. Los informes de los Mossos los identifican en Arc de Triomf. Tras su arresto, la Dirección General de la Policía del Departament d'Interior suspendió de forma cautelar de empleo y sueldo a dos de ellos. El tercero estaba de baja y no se pudo abrir un procedimiento administrativo contra él.