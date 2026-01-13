Koldo pide que Aldama asuma también la fianza por el juicio de las mascarillas: "Hace gala de su exuberante capacidad económica"

La defensa del que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha respondido ante el plazo de cinco días que les ha dado tanto a él como a su exjefe el Tribunal Supremo para que presten fianza por un total de 60.000 euros, destinados a garantizar las responsabilidades a las que se podrían enfrentarse de ser condenados por el pelotazo de las mascarillas en el Ministerio de Transportes. La abogada Leticia de la Hoz reclama que, al tratarse de una responsabilidad solidaria, se le exija también al tercer encausado, el comisionista Víctor de Aldama, que además es quien puede afrontarla dado que hace gala de forma pública de su "exuberante capacidad económica".

Al contrario que Aldama, ni Ábalos ni Koldo cuentan con dinero suficiente para hacer frente a estos pagos. El exministro ha tenido que cambiar de abogado tras renunciar el último de ellos por no poder hacer frente a sus honorarios, mientras que Koldo no cuenta ni con suficiente para afrontar su hipoteca, según fuentes de su defensa.

En el escrito que ha remitido al alto tribunal, la defensa señala que habiendo tres acusados en la causa, únicamente se reclama fianza a Ábalos y Koldo, por lo que reclama que siendo la responsabilidad solidaria entre todos ellos se incoe pieza de responsabilidad civil también respecto al comisionista. Para todos ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama diferentes años de cárcel, pero las multas superan los tres millones de euros en los tres casos.