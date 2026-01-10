Junqueras anuncia que Cataluña podrá gestionar el 78,5% de su IVA, más que el resto de comunidades

Una de las principales novedades del nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez es que elevará el porcentaje de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades, del actual 50% al 55% en el impuesto de la renta y al 56,5% en el del valor añadido. Pues bien, este sábado el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que en el caso de Cataluña, la cesión sobre el IVA se elevará un 22% más que en el resto de territorios hasta llegar al 78,5%.

Lo ha dicho en un discurso ante el consejo nacional de su partido, la primera reunión de este órgano desde que ERC selló con Sánchez el acuerdo para el nuevo modelo. Junqueras ha alegado que este diferencial respecto al resto de comunidades es porque Cataluña tiene que lidiar con competencias que casi no tiene ninguna autonomía más. Ha citado dos: la gestión de las cárceles y la gestión de la policía catalana, los Mossos d'Esquadra. Euskadi también tiene un cuerpo policial propio, la Ertzaintza, pero dispone de una financiación al margen del régimen común, un concierto porque el que recaudan y gestionan todos los impuestos.

Esta especificidad en el IVA para Catalunya le permite a Junqueras defender que el nuevo sistema de financiación tendrá singularidades para la comunidad catalana, uno de los compromisos que ERC y el PSC firmaron en agosto de 2024 a cambio de investir el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También le permite defender con más munición el pacto alcanzado ante los sectores independentistas que lo critican con vehemencia, como por ejemplo Junts y la CUP.

Más allá de esta cuestión sobre el impuesto del valor añadido, Junqueras ha centrado su discurso en defender la nueva financiación ante los dirigentes y cuadros de su partido, que a partir de ahora serán los encargados de defender el modelo en cada rincón de Cataluña. Así, Junqueras les ha pedido que transmitan que es el nuevo sistema es "muy importante" porque permitirá a Cataluña disponer de 4.686 millones de euros más de los que recibía hasta ahora del Estado.

También ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez y al Govern de Salvador Illa de que lo pactado hasta ahora no es suficiente para que ERC se siente a negociar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat. El líder republicano ha dicho que, para hacerlo, el ejecutivo central tiene que asumir el compromiso de que Cataluña podrá en el futuro gestionar íntegramente su IRPF. Esta es una cuestión pendiente pero que, como explica este sábado EL PERIÓDICO, esta mucho más avanzada de lo que sus protagonistas admiten en público.