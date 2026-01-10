Los ayuntamientos afectados por la dana podrán hacer obras antirriadas con los 1.745 millones del Gobierno

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha aprobado una nueva orden que amplía y flexibiliza las ayudas ya concedidas a los municipios afectados por la dana, permitiendo a las entidades locales no solo reparar los daños sufridos, sino también "mejorar, ampliar y adaptar sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas posibles inundaciones".

Esta nueva Orden TMD/1586/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y que modifica la Orden TMD/101/2025, entra en vigor "inmediatamente" adaptando el marco de ayudas de 1.745 millones de euros al nuevo enfoque impulsado por el Gobierno: "reconstruir mejor, con infraestructuras más seguras, resilientes y preparadas frente a los efectos del cambio climático".

Un total de 78 entidades locales, entre las que se encuentran 77 ayuntamientos afectados por la dana y la Diputación de Valencia, ya recibieron por anticipado los 1.745 millones de euros para financiar la reparación y reconstrucción de las infraestructuras dañadas por la dana. Ahora, con esta modificación normativa, el Ejecutivo amplía el alcance de esas ayudas.

¿Qué se puede hacer con la ayuda?

De este modo, la subvención también se podrá destinar a la mejora y ampliación de infraestructuras municipales dañadas; la adaptación de equipamientos y servicios públicos al cambio climático; la construcción de nuevas infraestructuras municipales destinadas a prevenir avenidas torrenciales e inundaciones; la adquisición de suelos y viviendas en zonas de riesgo para actuaciones preventivas; y a la financiación de asistencia técnica que facilite la gestión, el seguimiento y la correcta justificación de los proyectos.

Más coordinación

La orden refuerza, además, la coordinación institucional al atribuir al Comisionado para la Reconstrucción de la dana del Gobierno de España las funciones de gestión, seguimiento y control de estas subvenciones, que hasta ahora desempeñaba la dirección general de Cooperación Autonómica y Local.

"Este refuerzo de la gobernanza permitirá agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y garantizar un control más eficaz de unas inversiones clave para la recuperación de los territorios afectados", han explicado.

La medida se enmarca en la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento, centrada en el relanzamiento económico, la normalización de los municipios afectados y la prevención ante futuras emergencias climáticas.