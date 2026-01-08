Iglesia
La Conferencia Episcopal puntualiza que el acuerdo con el Gobierno sobre abusos es "temporal"
Los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
EP
La Iglesia católica y el Gobierno han firmado este jueves un acuerdo que durará un año, prorrogable otro año más, por el que la Iglesia se compromete a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales mientras que el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social.
Así lo avanza la Conferencia Episcopal en un comunicado en el que matiza que se se trata de "una vía temporal" con "una duración de un año" (prorrogable otro año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o por la muerte del victimario.
La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.
Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".
Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.
- La Aemet alerta de lluvias y rachas muy fuertes este miércoles en Tenerife
- Dos meses abierto, una corazonada y el primer premio de El Niño en Santa Cruz: “Teníamos un presentimiento”
- El meteorólogo Rubén Vázquez alerta de un nuevo episodio de inestabilidad en Tenerife: 'Los modelos apuntan a un escenario con temperaturas por debajo de lo habitual durante semanas
- Así ocurrió la agresión que dejó en estado crítico a un hombre en Tenerife
- La Aemet prevé un miércoles gris en Tenerife con lluvias, viento fuerte y heladas en cumbres
- Un incendio afecta a seis viviendas y garajes en el sur de Tenerife
- Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
- Techos para que los alumnos no se mojen: 1,4 millones para las canchas de El Ortigal y Las Mercedes, en La Laguna