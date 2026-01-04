Oriol Junqueras: "Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación de Cataluña"

Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) atiende a El Periódico de Catalunya en el arranque de un 2026 en el que prevé desencallar el nuevo modelo de financiación y la mejora de la red de Rodalies con la constitución de la empresa mixta. En esta entrevista, anuncia que el próximo jueves, 8 de enero, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa para pactar la reforma de un sistema que respete la ordinalidad y con el que Cataluña aspira a fortalecer su autogobierno.

-ERC negocia con el Gobierno y la Generalitat el nuevo sistema de financiación. ¿Cuántos recursos de más recibirá Cataluña y para qué debe ser esta reforma?

-Veremos si hay acuerdo. Un buen acuerdo es posible porque hemos batallado mucho para conseguirlo. Todo el mundo es consciente de que, si dependiera solo del partido socialista, no habría habido nunca un acuerdo para una nueva financiación ni respeto a la ordinalidad. ¿Por qué? Porque el PSOE ha estado con un modelo caducado durante años y no ha hecho nada para renovarlo. Si finalmente se produce, es porque ERC ha batallado. Esta próxima semana concretaremos las cifras.

-¿Qué falta por concretar para que este acuerdo sea posible?

-Estamos cerca. ¿Cuál es nuestra intención a lo largo de esta próxima semana? Pues que haya una reunión al máximo nivel entre el presidente del Gobierno y el presidente de ERC para hacer posible el acuerdo. ERC no tiene prisa, pero la sociedad catalana sí.

-¿Cuándo se reunirá con Sánchez en La Moncloa para desencallar este pacto?

-El jueves 8 de enero. El objetivo fundamental es desbloquear del todo el modelo de financiación y recordarle que hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo. Por ejemplo, desbloquear los mecanismos necesarios para poder recaudar el IRPF. Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Cataluña, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria.

-¿La ordinalidad tiene que estar garantizada mediante el cálculo entre lo que reciban y aporten las comunidades autónomas o debe quedar también explicitada en la literalidad del acuerdo?

-Tiene que quedar garantizada en todos los ámbitos posibles. La sociedad catalana merece mucho más de lo que tiene. Faltan recursos para la educación, para la sanidad, para las familias, para todos los servicios sociales y para las infraestructuras. Lo que resulta sorprendente es que esto solo le preocupe a ERC y que no estén todos acompañándonos en este camino, que nos hayan dejado solos.

Oriol Junqueras, durante su entrevista en la sede de El Periódico / JORDI OTIX

-¿Este acuerdo para una nueva financiación hace que Esquerra se siente automáticamente a negociar los Presupuestos? ¿O falta algo más?

-No, para que sea posible una negociación presupuestaria tiene que haber un acuerdo en el modelo de financiación y se tiene que desbloquear la capacidad de recaudación del IRPF.

-¿Eso significa que los socialistas digan que votarán a favor de su propuesta en el Congreso?

-Eso forma parte de la negociación. Es mejor que Cataluña recaude todos los impuestos y, en este caso, en particular el IRPF, que que no lo recaude. Por tanto, el PSOE tiene que avanzar en este camino. Si eso es posible para algunas provincias del Estado, ¿por qué no tiene que ser posible para Cataluña?

-¿Cómo puede convencer a Junts y a otras formaciones como Compromís para que voten a favor de este nuevo modelo en el Congreso?

-Los partidos tendrán que decidir si quieren que haya más recursos para hospitales y escuelas, para universidades y para la industria, para los agricultores y para las familias. Obviamente, pueden votar en contra y hacerlo imposible. Quien no vote a favor de esto dará continuidad a lo que hizo el ministro Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, y a lo que ha hecho el PSOE durante siete años de Gobierno. Y lo que es bueno para la sociedad catalana también lo es para la valenciana, para las islas y para todas aquellas comunidades que están infrafinanciadas. Nosotros no queremos que le vaya mal a nadie.

"Quien no vote a favor del nuevo modelo de financiación dará continuidad a lo que hizo el ministro Montoro y a Rajoy, y a lo que ha hecho el PSOE durante siete años de Gobierno"

-Junts dice que no se puede pactar un nuevo modelo de financiación si no se han publicado antes las balanzas fiscales. ¿Qué opina?

-El país no puede quedar eternamente paralizado entre los que no quieren y los que no saben. Y cuando tengamos un buen acuerdo en el modelo de financiación, seguiremos trabajando para recaudar el IRPF. Y cuando hayamos conseguido eso, seguiremos trabajando para que haya un consorcio de inversiones que garantice que lo que se pone en los presupuestos acabe ejecutándose.

Junqueras, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / JORDI OTIX

"[Sobre Junts] El país no puede quedar eternamente paralizado entre los que no quieren y los que no saben"

-¿También es importante hacerlo juntos? Lo digo porque Junts propone un frente común independentista en Madrid. ¿Ha hablado de ello con Jordi Turull?

-Yo hablo con todo el mundo que pueda y quiera hablar conmigo. Y, por tanto, hablo con Carles Puigdemont, con Jordi Turull y con dirigentes de otros partidos como Compromís, BNG, Bildu, PNV, PSOE, Sumar, Podemos y Junts. La mejor manera de defender un frente común es votar a favor de Cataluña. Por eso se nos hace muy difícil de entender que, cuando han tenido la oportunidad de votar a favor de las comunidades energéticas, por ejemplo, hayan votado en contra. Tienen la oportunidad de rectificar muchas de las decisiones que han tomado y de votar a favor de la condonación de 17.000 millones de euros de deuda del FLA.

"La mejor manera de defender un frente común independentista es votar a favor de Cataluña"

-Sánchez admitió públicamente que no había cumplido con Junts. ¿Usted le pide que admita públicamente que tampoco está cumpliendo con ERC?

-No, yo lo que quiero es que Cataluña tenga lo que merece. A mí las declaraciones, las contradeclaraciones, las fotos, las reuniones... no me interesan nada. O solo me interesan en la medida en que se traduzcan en buenos acuerdos para nuestro país. Que hagan una declaración diciendo que no cumplen, si no sirve para que cumplan, pues no me sirve de nada.

-Empezamos el año sin que la empresa mixta de Rodalies esté constituida. ¿Cuándo se hará y quién la liderará?

-En los próximos días. Es muy importante que haya una empresa con una mayoría clara en el Consejo de Administración que represente a Cataluña, y que la presidencia sea escogida por el Govern ¿Es suficiente? No. Por tanto, hace falta que el nuevo plan quinquenal de inversión ferroviaria también sea lo mejor posible. Y un nuevo modelo de financiación para ello. Y en eso ya estamos.

Junqueras se reunirá con Pedro Sánchez el 8 de enero / JORDI OTIX

-Sobre el consorcio de inversiones, ¿tiene fecha para constituirlo o también se está dilatando en el tiempo?

-El PSC tiende a dilatar sus compromisos. Para el Gobierno es mucho más cómodo que no haya un acuerdo en el modelo de financiación porque le ha permitido durante muchos años disponer de muchos más recursos de los que habría dispuesto.

-Ante los escándalos que se le acumulan al PSOE y a Sánchez, ¿cree que la legislatura en el Congreso tiene recorrido hasta 2027?

-La alternativa es el PP y Vox. No parece la mejor. Ahora bien, el PSOE tiene que decidir si quiere hacer todo lo posible para seguir gobernando o no. Y si quiere, lo que tiene que hacer es limpiar la corrupción y limpiar los casos de acoso sexual. Lo que no tiene ningún sentido es que pasen los años y las décadas y el PSOE siempre tenga casos de corrupción. Quizá en el PSOE los casos no son tantos como en el PP y quizá no son tan graves, pero no debería permitirse. ¿Qué le sugerimos? Pues que hable con las fuerzas de tradición democrática, busque soluciones y demuestre que quiere acabar con la corrupción y los casos de acoso sexual.

"Lo que no tiene ningún sentido es que pasen los años y las décadas y el PSOE siempre tenga casos de corrupción"

-¿Usted ve 'lawfare' en estos casos?

-Es evidente que en el Estado español hay una especie de tercera cámara legislativa que modifica las decisiones que toma el poder legislativo, y se llama Tribunal Supremo. Lo sorprendente o no, y es peor que ya no nos sorprenda, es que el PSOE solo lo descubre cuando le afecta a él y no cuando afecta a muchos otros.

-Hay dirigentes de su partido, como Gabriel Rufián y Joan Tardà, que apuestan por un frente de izquierdas para las elecciones generales. La dirección lo ha rechazado varias veces. ¿Por qué?

-Lo que tiene sentido en las europeas, porque la circunscripción es única, tiene menos sentido en unas elecciones en las que hay 50 circunscripciones. En todo caso, dos reflexiones. Una: si alguien tiene alguna propuesta, la puede llevar a los órganos del partido. Y dos: la ciudadanía no espera de nosotros que nos pongamos a hablar de cómo hacemos una candidatura y nos repartimos unas sillas o puestos en una lista. Lo que espera de nosotros es que afrontemos el tema de la vivienda y el tema del transporte público.

-¿Confía en ser amnistiado en primavera?

-No lo sé. Lo que sí sé es que es injusto que haya personas que estén en el exilio o que hayan pasado por la cárcel durante cuatro años cuando son absolutamente inocentes.