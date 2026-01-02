Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a la jueza de la dana los mensajes que escribió el 29 de octubre de 2024 a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, en plena emergencia de la dana y poco antes de que se enviara el Es Alert de las 20.11 horas. Unos mensajes que Núñez Feijóo omitió en su primera respuesta a la jueza de la dana ya que se solo transcribió en el acta notarial las respuestas de Mazón.

El primer mensaje de Feijóo a Mazón lo escribió antes de que la provincia de Valencia recibiera el Es Alert de las 20.11 horas. El líder del PP escribe a Mazón a las 19.59 horas: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo".

Un mensaje al que Mazón contestó, a las 20.08 horas. "Gracias Presi", le escribe a las 20.08 horas. Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, asegura: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó hasta las 20.28 horas.

En la siguiente comunicación Feijóo aconseja a Mazón a las 20.26 horas: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio", asegura el líder del PP en clara referencia al incendio del edificio del barrio de Campanar en València, en el que fallecieron diez personas, el 22 de febrero de 2024.

Poco más de una hora después, Mazón llama a Feijóo para pedirle el teléfono del presidente de Telefónica, por la caída de las comunicaciones de esta compañía en el entorno del Centro de Cooordinación de Emergencias de l'Eliana, pero el líder del PP está en el evento de un medio de comunicación y no coge el teléfono al presidente de la Generalitat. Ambos intercambian nuevos mensajes.

A las 21.29 horas Feijóo escribe: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. te puedo llamar a las 22.30 horas. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo. Amigos".

Mazón le explica a las 21.44 horas: "Te estaba llamando para móvil de Pallete. No podemos currar sin telefónica. Ya he hablado con él". "Bien", le contesta Feijóó a las 21.45 horas al mismo tiempo que le remite el teléfono de José María Pallete, presidente de Telefónica.

El entonces presidente de la Generalitat pone al día al líder del PP de cómo estaba la situación a las 21.45 horas. Mazón admite al presidente del PP: “Estamos desbordados no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos”.

El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo no vuelve a escribrir a su homólogo valenciano hasta las 23.21 horas. "Dice el gobierno que que hos ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente". Mazón responde a las 23.21 horas: "Más o menos, sí".

A las 23.22 continúa: "Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah (...) "sí que he hablado con [Pedro] Sánchez, [Maria Jesús] Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana” (...) “El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo”.

El líder del PP pide detalles pero políticos: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia? Cuando se cree que acaba la dana?", se interesa feijóo a las 23.23 horas del 29-O.

"Hace una hora -responde Mazón- Pero a través de delegación de momento tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME. A las tres de la mañana como pronto. Noche eterna por delante".

"Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación…. Es la clave", según los mensajes de Feijóo que acaba de adelantar ABC y en los que también se interesa por cuál ministro tenía la Generalitat de "referencia", en una jornada tan complidada. Y dado que el presidente del Gobiermo, Pedro Sánchez, se encontraba de viaje oficial a la India.