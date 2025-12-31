Pérez Llorca: "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva"

El presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca asegura en su primer discurso de fin de año como jefe del Consell que está "decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva, y para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean. Es mi compromiso personal".

Pérez Llorca ha elegido la localidad de Utiel, donde fallecieron seis personas el día de la dana del 24 de octubre de 2024. La misma ciudad que ha elegido À Punt para retransmitir las campanadas de la Nochevieja. El jefe del Consell ha explicado que ha querido hacer su primer discurso como presidente de la Generalitat desde Utiel porque "aquí se vio lo peor, pero también lo mejor de nuestra gente, esa gente que lo dejó todo para ayudar: esos agricultores que pararon toda su actividad para ponerse al servicio de la sociedad, porque esta tierra sabe levantarse, trabajar unida, no rendirse nunca". Y ha añadido que "esos mismos agricultores cultivan con sacrificio y esfuerzo los productos de la Denominación de Origen (DO) Utiel – Requena. Trabajo y esfuerzo que se realiza no solo aquí sino en toda la Comunitat Valenciana y que, en estas fechas tan señaladas, debemos incentivar, proteger y cuidar. Esa gran tierra que somos es la que a mí me representa", asegura en sus palabras iniciales.

De hecho, el tradicional mensaje de fin de año se ha grabado en la sede del Consejo Regulador de la DO Utiel-Requena, en un claro guiño a los agricultores, ganaderos y pescadores, a los que Pérez Llorca ha mencionado en varios ocasiones a lo largo de su discurso.

"Recuerdo, empatía, cariño y atención" a las víctimas de la dana

Sin olvidar la dana y los efectos que aún se arrastran en las seis comarcas afectadas por las riadas y barrancadas de 2024. "Un año después la Comunitat Valenciana sigue recuperándose de la peor catástrofe de su historia" admite Pérez Llorca, que ha querido ofrecer un gesto hacia las víctimas de la dana. "Una tragedia cuyas víctimas están en nuestro recuerdo y a cuyas familias quiero reiterar mi empatía, cariño y atención. Al igual que a los miles de afectados y damnificados, a quienes quiero trasladar que la reconstrucción sigue avanzando, que muchas personas recuperan ya la normalidad y que la Generalitat sigue comprometida, con hechos y recursos, hasta que la recuperación sea completa".

Por ello ha lanzado su compromiso personal: "Estoy decidido a que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva, y para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean. Es mi compromiso personal. Trabajar juntos por los valencianos, desde la lealtad y el sentido común, para que las obras en cauces y barrancos sean una realidad de una vez por todas".

Polarización "no sostenible"

El presidente de la Generalitat también se ha referido a otro aspecto de la situación política actual, la polarización, de la que ha asegurado: "La polarización de nuestras vidas no és sostenible. Entre todos tenemos que rebajar el tono. A escucharnos más. Yo me comprometo a hacerlo y espero que todos trabajemos para que se pueda conseguir". Aunque inmediatamente antes de pronunciar el alegato contra la polarización, Pérez Llorca sacaba pecho del "nuevo tiempo político que se abrió hace más de dos años en esta comunidad. Un tiempo de cambio en el que se ha vuelto a trabajar por la convivencia entre todos y no para confrontar o imponer una ideología".

Por ello Pérez Llorca asegura que aboga por "la convivencia y estabilidad. Porque la estabilidad es la que hace posible consolidar iniciativas, fortalecer los proyectos y cultivar esa confianza que los ciudadanos tienen que tener en las instituciones. La confianza en que las cosas avanzarán teniendo un sentido de utilidad para mejorar la vida de las personas".

Compromisos de gobierno

A partir de este momento de su discurso, el presidente de la Generalitat ha sobrevolado diferentes materias y reiterado los compromisos del gobierno del Partido Popular. "Seguirán bajando los impuestos a las rentas bajas y medias" aunque "se mantendrá el trabajo y la inversión para cuidar de nuestros mayores y reducir todavía más las listas de espera de la sanidad y de la dependencia". Y también garantizar a "las madres y los padres que quieren seguir educando sus hijos en libertad o continuar teniendo garantizada la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años". Porque, ha defendido Pérez Llorca, "cultivar esa confianza es la primera responsabilidad que tenemos que cumplir desde las instituciones, los partidos políticos y las organizaciones económicas, empresariales y sindicales. Siempre merecerá la pena trabajar por el diálogo y por el consenso sobre asuntos básicos como nuestra financiación, que hay que reivindicar desde la unidad, porque los servicios sociales de alicantinos, castellonenses y valencianos no se pueden truncar", ha defendido el jefe del Consell.

El "problema del agua"

Y entre esos "asuntos básicos" Pérez Llorca ha mencionado el "problema del agua" en el que reivindica "aplicar rigor técnico y científico. Nuestros regantes necesitan una solución técnica -que no política-, asequible y efectiva. EL agua siempre ha sido vida, trabajo, oportunidades. Siempre".

Estabilidad gracias al pacto con Vox, que no menciona

También la buena marcha de la economía que el presidente de la Generalitat atribuye al pacto con Vox, que no menciona. "La estabilidad institucional conseguida gracias al pacto de las Corts nos ha permitido sacar adelante iniciativas que están impulsando nuestra economía. Se pagan menos impuestos, hay menos burocracia. Este 2025, la economía valenciana ha crecido más de lo esperado como confirman los indicadores de creación de empresas y empleo. Hoy por primera vez en la historia trabajan en la Comunitat Valenciana casi dos millones y medio de personas", arguye el jefe del Consell.

Una senda en la que el presidente de la Generalitat quiere persistir. "Tenemos motivos para seguir en esta dirección, pero también los tenemos para continuar defendiendo la competitividad, la innovación de nuestros sectores tradicionales como el calzado, el juguete, el textil, el cerámico y, por supuesto, el turismo, libre de una tasa confiscatoria. Pueden contar con mi compromiso de que así será".

Guiño a agricultores, ganaderos y pescadores

Y en la que ha tenido palabras para los agricultores, ganaderos y pescadores "castigados por normativas alejadas de la realidad social de nuestra tierra. Son los primeros protectores del territorio. Merecen mucho más". Y también se ha detenido en la economía micro. "Los números grandes van mejor, pero los pequeños, los de la cesta de la compra, lo que se hacen para llegar a fin de mes, pueden y tienen que mejorar más aún. Podemos hacer más para ayudar a nuestras familias y que el esfuerzo tenga recompensa. Con ese doble objetivo, por primera vez, los estudiantes universitarios que aprueben todas las asignaturas de primero no tendrán que pagar su matrícula".

El problema de la vivienda

Además de detenerse en el grave problema del acceso a la vivienda asequible. "La vivienda no puede convertirse en un lujo para nuestros jóvenes. Demasiados años sin hacer nada. Ahora toca hacer mucho y toca hacerlo deprisa", ha asegurado deslizando una crítica velada a los ocho años de gobierno del Botànic. "La vivienda -ha continuado Pérez Llorca- es un derecho fundamental y debemos garantizarla desde el conjunto del Estado. Todas las administraciones públicas debemos trabajar para garantizar que nuestros jóvenes y nuestras familias puedan tener un techo bajo el que construir una vida".

Según el presidente de la Generalitat, el Plan Vive de la Generalitat, presentado por su antecesor Carlos Mazón "ya está impulsando la construcción de miles de viviendas de protección pública. Hemos reducido los impuestos en la compra de vivienda. Pero esto no lo podemos hacer solos". De ahí que haya apelado "al consenso de una cuestión de Estado, como lo es la vivienda, para que el Gobierno de España contribuya también uniéndose al Plan Vive y rebajando el IVA a la compra de la vivienda. Esto no es política, no es ideología. Es sentido común", ha reivindicado.

Y como mensaje final, Pérez Llorca ha reivindicado la necesidad de "trabajar juntos, avanzar juntos. Tenemos que dejar a un lado el ruido y la crispación y tenemos que afrontar juntos los retos que vienen". Esfuerzo que el jefe del Consell resume en las propuestas de "simplificar la administración, rebajar impuestos, apoyar en nuestro campo, premiar el esfuerzo de nuestros universitarios, fortalecer nuestros servicios públicos y garantizar el acceso al derecho constitucional de la vivienda".

Un propósito y un deseo

El presidente de la Generalitat ha finalizado su primer mensaje de fin de año con un propósito y un deseo. "El propósito es escuchar todas las voces de nuestra sociedad y trabajar para los intereses de cada una de ellas. El deseo es conseguir que sentís que en el frente del gobierno de todos los valencianos tenéis un presidente que está cerca de todos sin excepción".