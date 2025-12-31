El Gobierno activa la comisión mixta pero recuerda a Llorca su "apoyo permanente" desde la dana

La comisión mixta para la dana avanza hacia su constitución, aunque entre reproches velados entre Gobierno y Generalitat, que parecen dejar en cuarentena el deshielo que se percibió en los primeros días de Juanfran Pérez Llorca en el Palau. El ministro Ángel Víctor Torres ha remitido este martes una carta al vicepresidente tercero del Consell y responsable de la recuperación de la dana, Vicente Martínez Mus, en la que plantea que este nuevo organismo, pactado por Llorca y Pedro Sánchez en su reunión en Moncloa de hace dos semanas, se ponga en marcha “a lo largo del mes de enero”, en los plazos que proponía la Generalitat.

La carta de Torres da respuesta a la enviada por Martínez Mus al ministro hace 11 días, apenas 48 horas después de que ambos presidentes acordaran la creación de la comisión mixta pasados 14 meses de la tragedia. En ella verbalizaba las ansias del Consell por activar este foro, negado reiteradamente por Moncloa en tiempos de Mazón, y apremiaba a ponerlo en marcha “no más allá de primeros de enero”.

Como paso intermedio, y nada más enviar la misiva, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, ha llamado al vicepresidente tercero del Consell y han acordado una reunión el día 9 de enero de la que saldrá la fecha definitiva para la constitución del foro, según señalan fuentes de Moncloa a Levante-EMV.

La valenciana Pérez, según indica la carta de Torres, ha sido designada como la interlocutora del Ejecutivo central en el organismo. Además de la comisionada y la Generalitat, integrarán la comisión mixta la Diputación de Valencia y "todos" los ayuntamientos de municipios afectados por la dana, en torno a 75. Habrá que ver cómo se articula la estructura del órgano y si todos los consistorios acuden a todas las reuniones, como quiere el Gobierno. Al Consell le genera dudas que el foro quede sobredimensionado y lastre su funcionamiento. Queda también la duda de si para esa puesta de largo de la comisión Moncloa desplegará a dirigentes de mayor rango, lo que daría una mayor notoriedad al encuentro.

Reproches entre líneas

Aunque públicamente no quiso celebrar el acuerdo y puso el foco en las negativas recibidas de Sánchez a otras peticiones, el pacto de la comisión mixta fue un evidente logro político para Pérez Llorca, que arañaba en pocos días lo que Moncloa le negó durante un año a Mazón, con quien la guerra de relatos voló todos los puentes.

De hecho, Llorca lamentó en su comparecencia posterior en Moncloa el "tiempo perdido" en esas batallas y desde entonces su gobierno ha tratado de equiparar la ausencia de comisión mixta en todos estos meses con una ausencia de cooperación del Gobierno, una lectura que molesta al Ejecutivo.

"La comisión mixta resulta imprescindible para mejorar la coordinación de las actuaciones destinadas a devolver la normalidad a los municipios afectados, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una respuesta homogénea y coherente a las necesidades reales de la ciudadanía", remarcaba Martínez Mus en su carta a Torres de hace unos días.

"Mecanismo adicional de cooperación"

Ahora, en la respuesta, el ministro combate con ahínco esa interpretación que intenta imponer la Generalitat, tratando de demostrar con ejemplos que el "apoyo y la mano tendida" del Gobierno en la recuperación de la emergencia ha existido "desde el primer momento", y también la colaboración institucional.

De hecho, se refiere a la comisión mixta como un "mecanismo adicional de cooperación", rebajando con el lenguaje el alcance de este nuevo foro, y remarca que este nuevo instrumento debe fundamentarse "en los principios de lealtad institucional y de rendición de cuentas", dos preceptos que según fuentes de Moncloa no se dieron con Mazón.

"El gobierno de España quiere poner de relieve que, desde el principio de esta situación excepcional, se ha articulado un modelo de coordinación permanente y singular, con la Generalitat y el conjunto de las administraciones implicadas, que se ha materializado en un diálogo continuo y en reuniones de trabajo bilaterales y multilaterales (...) con el objetivo de dar una respuesta eficaz y coordinada" a la crisis, subraya Torres, reivindicando el papel del Gobierno.

"Ocho de cada diez euros"

El socialista recuerda sus presencias y las de Grande Marlaska en el Cecopi, los grupos de trabajo con el Consell a los que se sumaron siete ministros, las "vías de cooperación" abiertas a nivel municipal, las reuniones de Pérez y el anterior comisionado, José María Ángel, con Francisco Gan Pampols o la visita de Sánchez a València para reunirse con las víctimas y con alcaldes.

Además de reuniones y foros, Torres defiende también la respuesta del Ejecutivo en materia financiera, y cifra en más de 9.000 millones los recursos aportados por la administración central: "El Gobierno continuará con el esfuerzo ya desplegado en apoyo a la C. Valenciana, que ha supuesto hasta la fecha la movilización de 9.006.826.026 euros, lo que representa aproximadamente ocho de cada diez euros aportados por el conjunto de las administraciones", recuerda Torres.