La jueza de la dana pide a Feijóo sus mensajes con Mazón y le permite declarar por videoconferencia
Laura Ballester
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia de Catarroja número 3 accede a la petición de la declaración testifical del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, por medios telemáticos y le exige también los mensajes que inercambió con Carlos Mazón el 29 de octubre.
La Jueza alude en su resolución al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que menciona Feijóo en su solicitud y que, en su apartado 5, contempla la posibilidad de que diputados y senadores declaren desde su despacho oficial. En este sentido, la Magistrada apunta que "esta Juez no puede sino acceder a la petición formulada, de que se efectúe la declaración testifical desde su despacho oficial en el Congreso, a través de medios telemáticos, de conformidad con el referido precepto invocado por el testigo, en el que se ampara, vía webex".
Del mismo modo, puntualiza que "todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene el testigo de comparecer ante este Juzgado para declarar presencialmente en la fecha señalada".
