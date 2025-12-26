El PSOE le tiende la mano al PP para aprobar los presupuestos de Zaragoza: "Esperamos que recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox"

El PSOE tiende de nuevo la mano al PP, en esta ocasión, a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras el giro de Vox, que ha anunciado esta mañana que no le apoyará en los presupuestos a pesar de que los tenían ya casi pactados. La secretaria general y candidata a las elecciones autonómicas del 8F, Pilar Alegría, ha dicho que espera que esta vez “el PP no muerda su mano tendida”, como ocurriera cuando ella misma se ofreció para aprobarle al PP los presupuestos de la comunidad autónoma, antes de que el presidente Jorge Azcón anunciara el adelanto electoral en Aragón.

El ofrecimiento, que busca garantizar la estabilidad municipal, todavía no ha recibido respuesta por parte de la alcaldesa. "Estamos pensando en los ciudadanos y el presupuesto es el mejor instrumento para resolver los problemas de los vecinos", ha explicado a su vez la portavoz socialista, Lola Ranera, recordando que al comienzo de la legislatura ya hicieron un ofrecimiento similar para evitar que los votos de la ultraderecha condicionaran las políticas públicas.

Ranera considera que el proyecto se puede salvar y ha pedido una reunión con la alcaldesa la próxima semana. La intención de los socialistas es sentarse "cuanto antes mejor" para abordar "los problemas de la ciudad". Con todo, la mano tendida no es un ofrecimiento sin condiciones. En este encuentro la portavoz ha avanzado que reclamarán una cuantas municipales en las que se contemple alargar la actual línea del tranvía, estudiar un nuevo eje que una el este y el oeste de la ciudad y también realizar un esfuerzo mayor en la mejora de las frecuencias de los autobuses urbanos.

Entre otras cuestiones pendientes en la gestión de Zaragoza, Ranera ha dicho que volverán a pedir la regeneración de los barrios, así como abordar la crisis de la vivienda en la ciudad debido al aumento de los alquileres. Esto implicaría apostar por más promociones, pero respetando en todo caso los suelos municipales para garantizar equipamientos públicos que demandan los vecinos como centros de salud o centros cívicos. "Esperamos que Chueca recapacite ante el portazo que le han dado los concejales de Vox", ha insistido.

El PSOE no quiere dejar mucho tiempo para explorar este nuevo acuerdo y han recordado que por responsabilidad ya ofrecieron una pacto similar para mantener el Ejecutivo autonómico. "Deje de hacer partidismo," ha reclamado la portavoz.

Por su parte, la candidata del PSOE, ya exministra, que ha participado en la plaza del Pilar de Zaragoza en la iniciativa Libros que importan, donde ha estado acompañada de una buena representación de su lista electoral por Zaragoza, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, y la propia Ranera. “Queremos hablar de movilidad, de la segunda línea del tranvía y de la ampliación de la primera línea, así como hablar de viviendas públicas municipales y asequibles, y de la ampliación de plazas públicas de cero a tres años”, ha anticipado Alegría, que ha retomado sus actos de precampaña, rodeada ya de los candidatos del PSOE a las listas de las Cortes de Aragón.