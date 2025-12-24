El PP trata de cercar al Gobierno por la "Navidad más cara de la historia " y exige la comparecencia de Cuerpo

A pocas horas de que todas las mesas de España se engalanen para celebrar la Nochebuena y con los últimos rezagados comprando aún los últimos ingredientes para esta cena, el PP ha arremetido contra el Gobierno de Pedro Sánchez por ser esta la "Navidad más cara de la historia". La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha sostenido que los ciudadanos hacen frente a unas profundas subidas de los precios mientras el Ejecutivo sigue "rodeado de escándalos y desconectado de la realidad de los españoles". Así, ha anunciado que forzarán la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para que de explicaciones de la situación económica.

"La cesta de la compra es la más cara de la historia de este país, es la Navidad más cara de la historia de nuestro país", ha aseverado García en un vídeo enviado por el PP a los medios de comunicación. La dirigente conservadora ha señalado que los alimentos básicos han subido hasta un 57% desde que Sánchez está en la Moncloa y que "hay productos navideños que se han duplicado de precio en tan solo cinco años".

Los conservadores basan su crítica en dos informes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) según los cuales los alimentos típicos navideños han subido un 5,1% respecto a hace un año y que acumulan casi un 60% de incremento en la última década. Además, apuntan a que hasta siete productos han alcanzado máximos históricos, entre ellos el cordero (23,18 €/kg), el redondo de ternera (20,22 €/kg), el jamón ibérico de cebo (67,52 €/kg) o las ostras (30,84 €/kg).

"Sánchez hace caja con la inflación, recaudando más, y los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día", ha recalcado García. Ante esta situación, la portavoz parlamentaria en el Senado ha anunciado que van a "forzar" la comparecencia de Cuerpo en la comisión de Economía de la Cámara Alta para que el Ejecutivo de "la cara". En concreto, la solicitud registrada pide que Cuerpo explique "por qué el crecimiento económico no llega a las familias y los españoles sufren una pérdida persistente de poder adquisitivo".

La corrupción

García, afín a la línea discursiva más dura con Sánchez dentro del PP, ha relacionado la subida de los precios con los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que han aflorado en el seno del Gobierno y del PSOE. "Los españoles están hartos de tener que pagar con su dinero la incompetencia de un Gobierno y la corrupción de un Gobierno y un partido como el PSOE", ha sentenciado. Además, ha afirmado que el "'sanchismo' es corrupción, es machismo, es mentira, es saqueo y sablazo a los españoles".

En la misma línea, ha reiterado que el de Sánchez es un "Gobierno que entre mordida y mordida corrupta, los españoles no llegan a fin de mes, y que entre acoso y acoso sexual, los españoles ven cómo su dinero se esfuma". Tras estas duras críticas, García ha recalcado que no les van a "callar" y que obligarán a Cuerpo a comparecer en el Senado. Además, los populares han registrado dos preguntas al ministro de Economía sobre la evolución de los precios de la cesta de Navidad.