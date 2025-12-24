Bonificación
El Gobierno acepta la petición de Pérez Llorca de eximir de IRPF las ayudas autonómicas por la dana
Empresas y autónomos no tendrán que tributar por el dinero recibido para activar el empleo, una reivindicación que forma parte del libro de las 100 Medidas entregado en Moncloa
Moisés Domínguez
La Generalitat Valenciana ha celebrado como propia la decisión del Consejo de Ministros de que el Gobierno de España deje exentas de tributación las ayudas concedidas por el Gobierno autonómico a afectados por la dana. Se trata de una de las medidas, en una cantidad redonda de cien, con las que llegó el nuevo pesidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, a la reunión de la pasada semana con Pedro Sánchez.
En concreto, el Ejecutivo central exime del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y sobre el Patrimonio, así como del Impuesto de Sociedades a las ayudas concedidas en virtud del Decreto 172/2024 del Pleno del Consell por el que se aprobaba la concesión directa de ayudas urgentes dirigidas "a facilitar el mantenimiento del empleo y la reactivación económica" de las empresas afectadas por las inundaciones del mes de octubre de 2024. Un concepto, el del empleo y la reactivación, que se reescriben textualmente en el BOE publicado este miércoles 24.
Asimismo, se aplica esta exención tributaria a las ayudas aprobadas en el Decreto 176/2024 del Pleno del Consell por el que se aprobaban las ayudas dirigidas a los autónomos en una misma situación. Ambas tienen efecto retroactivo al 29 de octubre de 2024.
Pérez Llorca ha valorado positivamente esta medida y ha manifestado que "se trataba de una cuestión de justicia porque los afectados que han recibido una ayuda de la Generalitat no tendrían que haber pagado ningún impuesto por ello".
Pero "aún es insuficiente"
A pesar de ello, y aunque apenas ha pasado una semana desde el encuentro en Moncloa, el presidente valenciano ha asegurado que las acciones para con la Comunitat Valenciana "siguen siendo insuficientes". Esta ha sido, en concreto, la segunda que se aprueba de las "100 Acciones para avanzar juntos" entregadas en la reunión, de las que las doce primeras estaban dedicadas precisamente a la reconstrucción. Junto con muchos otros relacionados con infraestructuras, transportes, ayudas a sectores económicos y sociales, vivienda, empleo, Sanidad, Igualdad, migración y sinhogarismo, Educación o la propia financiacón autonómica.
En este sentido, ha recordado algunas de las peticiones realizadas como una mayor rapidez en la ejecución de las obras de la DANA, el fondo de nivelación o la bajada del IVA al 4% para la adquisición de vivienda.
