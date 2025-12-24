Comunidad Valenciana
El alcalde de Almussafes comparece el lunes ante el canal del PSOE sobre acoso tras la denuncia contra él
Toni González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él
Redacción
El alcalde de Almussafes, Toni González, comparecerá el próximo lunes, 29 de diciembre, ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.
González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él. No obstante y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.
La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.
- La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables
- El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes
- Las trabajadoras de Bimba y Lola en Tenerife al ganar el segundo premio: 'Tenía el crepe de jamón y queso en la mano cuando me llamaron para darme de la noticia
- Santa Cruz finaliza, tras nueve años de espera, la primera calle 100% sostenible de Canarias
- Armas ve 'inaceptables' las medidas tomadas por AENA en el aeropuerto de El Hierro
- El restaurante de Tenerife que mantiene el sabor canario desde los años 50 y sigue siendo un referente
- Operativo contra el intrusismo en el taxi en el aeropuerto
- Buenas noticias para los pensionistas de Tenerife: la Seguridad Social sube las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital en 2026