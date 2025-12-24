El alcalde de Almussafes comparece el lunes ante el canal del PSOE sobre acoso tras la denuncia contra él

El alcalde de Almussafes, Toni González, comparecerá el próximo lunes, 29 de diciembre, ante el CADE del PSOE, el canal interno de esta formación política que tramita las denuncias de acoso sexual, tras la presentada contra él por este motivo y por acoso laboral, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

González fue suspendido de militancia en las filas socialistas y de sus cargos orgánicos en el PSPV-PSOE al trascender recientemente una denuncia por acoso sexual y laboral contra él. No obstante y aunque los socialistas le han exigido su acta de concejal, se mantiene como primer edil de Almussafes.

La comisión ejecutiva del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia ha aprobado la composición de una gestora para dirigir la agrupación socialista en esta localidad tras haber sido Toni González apartado de la formación.