¿Quién ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo en solitario sobre el cielo de la Región de Murcia?

El pasado viernes la Casa del Rey comunicó que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, había recibido el día anterior la ‘suelta’ en vuelo y distribuyó fotografías y un vídeo con diferentes momentos del primer trimestre de la futura reina de España en la Academia General del Aire de San Javier.

En el vídeo se puede apreciar los momentos previos al vuelo con su instructora, la capitana Elena Gutiérrez Vidal. Esta capitán ‘soltó’ a Leonor en su primer vuelo sola sobre el cielo de la Región de Murcia.

Elena Gutiérrez tiene 29 años, nació en Zaragoza donde su padre, hoy teniente general José Antonio Gutiérrez Sevilla, estaba destinado y era piloto de los aviones F18. Su madre, Encarna Vidal, es murciana.

Desde pequeña se sintió atraída por el mundo militar hasta conseguir su objetivo en un mundo de mayoría masculina, pues en su promoción eran solo tres chicas y 60 chicos.

Con 24 años se convirtió en la primera mujer que pilotaba un caza Eurofighter, después de superar el curso en la Escuela de Caza y Ataque del Ala 23 en la Base Aérea de Talavera de la Reina (Badajoz).

La capitana Elena Gutiérrez Vidal, junto a Leonor en la Academia General del Aire de San Javier. / Casa Real

En diciembre de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la felicitó a través de la red X y le dio la enhorabuena: «Superar barreras, romper techos de cristal, avanzar hacia una completa igualdad entre hombres y mujeres. Nuestra sociedad da un paso más en este camino. Elena Gutiérrez es la primera mujer en pilotar un caza Eurofighter del Ejército del Aire ¡Enhorabuena!».

Después pasó destinada al Ala 11 de la Base Aérea de Morón de la Frontera y en 2024 se incorporó como instructora de vuelo en la Academia General del Aire de San Javier.

El año pasado fue galardonada con el premio AMMDE (Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias) de Defensa, Seguridad y Sector Aeroespacial.

Recibió el apelativo de la primera y única ‘top-gun’ del Ejército del Aire español, aunque ella opinó que Top-Gun Maverick tiene elementos en común con la realidad pero los menos creíbles son las reacciones en «caliente» de los personajes.

La capitana Gutiérrez tuvo ocasión de saludar al rey Felipe VI durante el último festival aéreo Aire 25 y también pilotó el Pilatus PC-21 que acompañó al avión en el que voló el monarca.

En el vídeo distribuido por la Casa del Rey, Elena Gutiérrez explica a la princesa Leonor el despegue en formación, ascenso, tráfico en el sector y aterrizaje, mientras Leonor toma nota atenta Al lado de su alumna comprueba cómo se maneja en los procedimientos de vuelo en el simulador.

El acto fue discreto, sin las celebraciones habituales entre los compañeros de la AGA de San Javier

La princesa y su instructora abandonan el pabellón de enseñanza de la zona de vuelo y se dirigen hacia el estacionamiento de los aviones. Leonor lleva el mono reglamentario de vuelo, zahón anti-G, casco y bolsa con lo necesario para volar. En el brazo derecho, el parche de la Escuela Básica: un pollito de plumaje amarillo. Antes de subir al Pilatus, verifica el entorno del avión y realiza la revisión prevuelo. Después, ya acomodada, baja la cúpula y comprueba que está herméticamente cerrada.

Como todo está en orden, confirma al mecánico e inicia el vuelo con el avión en cabeza de pista. A un lado el Mar Menor, al otro, las instalaciones de la AGA y delante 7.500 pies de asfalto por donde tiene que rodar hasta alcanzar la velocidad de despegue. Abandona la zona de tráfico para dirigirse al sector y, posteriormente, pasa por encima de la pista a 200 pies de altura para aterrizar.

Aterrizaje prudente

La llegada, después de esta primera experiencia para la alférez Borbón, fue aplaudida por sus compañeros, pero no se celebró con el natural entusiasmo que se tiene por costumbre en una ‘suelta’, y fue muy discreta. Únicamente añadió el parche del Pilatus PC - 21 al brazo izquierdo bajo el de la bandera de España.

A partir de ahora le quedan más horas de vuelo a la princesa de Asturias, continuar con acrobacias y vuelo en formación. Normalmente un alumno de 4º realiza de 50 a 60 horas en el simulador y de 60 a 70 en el avión.

La heredera al trono español tendrá los exámenes una vez que vuelva el 7 de enero a la academia

El regreso a la AGA, después de las vacaciones de Navidad, será el 7 de enero; y del 19 al 30 de enero tendrá los exámenes del primer cuatrimestre.

De momento el aprendizaje de la futura reina en San Javier va según lo previsto: en la primera semana de octubre empezó a volar con su instructora y dos meses y medio después, ya vuela sola. Ha llegado la esperada ‘suelta’ de la princesa y la fotografía más buscada. Y para la capitana Gutiérrez, un nuevo éxito en su carrera porque pasará a la historia por ‘soltar’ a Leonor.