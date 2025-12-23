Guardiola se abre a incluir a Vox en su Gobierno: "Si Abascal quiere estar, tiene que haber un compromiso de seriedad"

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, se abre a incluir a Vox en su Gobierno 48 horas después de las elecciones que le dejaron a cuatro escaños de la mayoría absoluta, manteniendo su dependencia de Santiago Abascal. La dirigente del PP ha recordado que el partido ya estuvo en el Ejecutivo extremeño en 2023 y "no aguantaron ni un año".

"Si Abascal quiere estar en Gobierno tiene que haber un compromiso de seriedad", defendió Guardiola en una entrevista de Cope, donde avanzó que aún no había hablado con Vox y admitió sus dudas sobre quién pilotaba las negociaciones del partido: "No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con Santiago Abascal pero me gustaría que habláramos de mejorar Extremadura", continuó la dirigente.

Guardiola se mostró satisfecha con los resultados, pese a las críticas de la oposición, que le reprochaban que la situación no había cambiado, al mantener la dependencia de Vox: "Nos hemos quedado a muy poquitos votos pero estamos muy contentas. Las urnas nos han dicho que no se bloquee la región y que sigamos impulsando el cambio que iniciamos", argumentó Guardiola.

Además, la dirigente aseguró que hizo "una campaña regional sobre los problemas de Extremadura, no quería nacionalizar la campaña, era una trampa". En este punto, defendió que "no estábamos votando por Sánchez o Abascal, sino por Extremadura".

La presidenta también ha hecho alusión a la dimisión del candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, criticando que "se ha ido un poquito para seguir aforado, lo que nos demuestra que es lo que de verdad le interesaba". En este punto, ha avanzado que llamará a la persona que le sustituya al frente del PSOE extremeño.

Guardiola se pronunció sobre la propuesta del expresidente socialista de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que pidió al PSOE abstenerse para facilitar la investidura de Guardiola y evitar la dependencia de Vox. "Los extremeños hemos sido los primeros que hemos tenido oportunidad de elegir entre gestión o corrupción. El señor Rodríguez Ibarra está diciendo algo sensato cuando dice que el PSOE se abstenga para que gobernemos", apuntó.