PSOE

Rebeca Torró restructura Organización tras los casos de abusos en el PSOE

A la ejecutiva federal se incorporan la riojana Elisa Garrido y la cántabra Carmen González, mientras que la portavoz adjunta, Enma López, asume la Secretaría de Estudios y Programas que ostentaba Javier Izquierdo, recién dimitido ante una denuncia de acoso sexual

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. / PSOE

May Mariño

Iván Gil

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE una serie de cambios en su equipo tras los presuntos casos de abusos en las filas socialistas. Incorpora a la riojana Elisa Garrido como nueva adjunta de Organización y responsable de Coordinación Territorial, de manera que divide en tres adjuntos su equipo más directo. Garrido estará junto a Borja Cabezón (Acción Electoral) y Anabel Mateos (Acción democrática), como adjuntos a Organización.

En estos cambios, aprobados por unanimidad, cobra mayor relevancia en la Ejecutiva la también portavoz adjunta, Enma López, que asume la Secretaría de Estudios y Programas en la que estaba Javier Izquierdo, quién recientemente presentó la renuncia a todos sus cargos ante una denuncia de acoso sexual, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes socialistas.

Tambien es novedad en el equipo de Torró la entrada de la cántabra Carmen González, que asume la secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento que, hasta ahora, gestionaba López.

Todos estos cambios propuestos por Torró fueron aprobados en la Comisión Ejecutiva Federal que los socialistas celebran este lunes y en la que analizan los resultados electorales en Extremadura, donde el PSOE ha registrado su peor dato histórico en esta comunidad.

A nivel de Gobierno, Pedro Sánchez también ha comunicado los cambios tras la salida de Pilar Alegría. La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, asumirá la Portavocía del Ejecutivo y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, liderará el departamento de Educación, Formación Profesional y Deportes.

