Irene de Miguel asegura que encabezará "la mayor oposición" a la derecha y pide a Guardiola "un paso al lado"

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia del Gobierno extremeño, Irene de Miguel, ha afirmado que la confluencia será "la mayor oposición" que la derecha encontrará en la región y ha instado a la popular María Guardiola a dar un paso al lado si tiene "un mínimo de decencia". Más información