Secciones

Es noticia
'Chemsex' en CanariasLa Palma en el National GeographicTiempo en TenerifeColombia incauta droga en CanariasComprobar Lotería
instagramlinkedin
Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

PI STUDIO

Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido que "son muy malos resultados" los logrados en las elecciones pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, María Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents