Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

