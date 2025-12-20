El PP vuelve a insinuar al hacer balance de 2025 que Sánchez terminará en la cárcel

El Partido Popular (PP) vuelve a insinuar de manera abierta que Pedro Sánchez terminará en la cárcel, el mismo lugar en el que actualmente permanece (en prisión preventiva) el que fuera su ministro de Transportes y hombre fuerte en el PSOE, José Luis Ábalos, y su estrecho ayudante, Koldo García, como antes estuvo el ex secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán. En unas declaraciones a los medios de comunicación este sábado en Ciudad Real, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la dirección nacional del primer partido de la oposición, Carmen Fúnez, reiteró lo dicho hace unas semanas por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en una multitudinaria manifestación convocada por los populares en el Templo de Debod en Madrid, acerca del posible horizonte penal del presidente del Gobierno, en la que se terminó coreando por parte de los asistentes a la marcha el grito de "Pedro Sánchez, a prisión".

Fúnez, quien sintetizó un balance de este año 2025 que ahora termina, rememoró el título de una cinta del célebre director Luis García Berlanga para referirse a lo que ha sucedido en los últimos doce meses en el seno del Ejecutivo y del PSOE. "Ha sido el año de, como aquella película, que era 'todos a la cárcel', porque de aquel Peugeot en el que iban los cuatro, Pedro Sánchez, Koldo, Cerdán y Ábalos, solo falta uno para que entre en prisión", afirmó la vicesecretaria popular, para quien el balance del año "está absolutamente claro y se podía haber hecho el 15 o se podía haber hecho el 30".

Con esto último, Fúnez se refirió tanto al hecho de que Sánchez adelantase este año su tradicional rueda de prensa de balance del año en el palacio de la Moncloa, que habitualmente se celebra entre Nochebuena y fin de año, como al expediente que le ha abierto la Junta Electoral Central (JEC) por el hecho de haber realizado esa comparecencia, en su residencia oficial como jefe del Gobierno, coincidiendo con la última semana de la campaña electoral en Extremadura, donde se celebran comicios autonómicos este domingo. El propio Feijóo mantendrá las fechas habituales para su propia comparecencia en la sede del PP en Génova de balance del año.

"El año de las chistorras"

"Lo primero que nos llama la atención, en el Partido Popular, es que hagas balance el 15 de diciembre, cuando todos los demás vamos a seguir trabajando hasta el 31 de este mes, hasta el 31 de diciembre, no parece que tenga mucho sentido. Es verdad que a los niños les han dado vacaciones, pero parece que Sánchez se ha cogido vacaciones incluso antes que los niños de nuestro país", espetó Fúnez con abierto sarcasmo en la citada comparecencia.

Con el mismo tono sarcástico, la vicesecretaria del PP aseguró que Sánchez debería haber tenido "muy fácil" el balance de 2025. "Ha sido el año del apagón, ha sido el año de mayores retrasos en el AVE, ha sido el año de las chistorras..." afirmó, en referencia al lenguaje en clave sobre supuestas mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública que empleaban los miembros de la trama Koldo.

Fúnez no olvidó mencionar su comparecencia al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP llevará a principios de 2026 a declarar en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre las varias tramas corruptas que salpican al PSOE.

La vicesecretaria popular se preguntó de manera retórica sobre la ausencia de Zapatero en la campaña electoral extremeña, cuando ha sido un baluarte habitual de los socialistas en las contiendas electorales de los últimos años, y le señaló como "presunto intermediario para conseguir 53 millones de euros de los impuestos de todos los españoles" en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en el año 2020, el de la pandemia, una compañía que según señaló la dirigente popular, "que solo tenía un avión, que tenía poquísimos trabajadores". Por todo ello, a su juicio el expresidente debe dar explicaciones, también sobre su contacto con el empresario Julio Martínez Martínez apenas días antes de que este fuera detenido.