Caso Koldo
Tres magistrados conservadores del Supremo estudiarán el 15 de enero si excarcelan a Ábalos
El Supremo ya ha abierto juicio oral al exministro por la parte de la trama Koldo relativa a los contratos de mascarillas tras confirmar el instrucitor el "robusto arsenal" de indicios
Los magistrados del Tribunal Supremo Antonio del Moral, Pablo Llarena y Juan Ramón Berdugo, los tres de sensibilidad conservadora, serán los encargados de escuchar el próximo 15 de enero los argumentos de la defensa de José Luis Ábalos para lograr su excarcelación. El exministro ingresó el pasado 28 de noviembre en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) junto al que fuera su asesor Koldo García, en espera del juicio que les sentará en el banquillo por el pelotazo de las mascarillas en Transportes y sus amaños para colocar a parejas del primero en empresas públicas.
La vista se fija después en que el alto tribunal ya haya abierto juicio oral por estos hechos y en espera de que se fije una fecha para que se celebre. Hace unos días, la misma Sala desestimó los recursos contra el procesamiento de Ábalos y Koldo, precipitando la suspensión del primero como diputado.
Además de rechazar los argumentos de las defensas, los magistrados de la sala de apelación denegaron la práctica de nuevas diligencias de prueba al considerar que "no aparentan ser portadores de potencialidad para desvirtuar el robusto arsenal indiciario recopilado por el instructor y que ha dado lugar ya, según se conoce (…) a escritos de acusación y a decretar la prisión provisional".
