María Jesús Montero descarta su salida del Gobierno de España a corto plazo: "No va a haber ninguna remodelación"

Pilar Alegría es ya la candidata en Aragón, Óscar López será en Madrid, Diana Morant en Valencia y María Jesús Montero en Andalucía. Cada vez le quedan menos asientos en el Consejo de Ministros a Pedro Sánchez para cubrir las candidaturas socialistas a las comunidades autónomas. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha aclarado que, al menos por el momento, no habrá una remodelación del Gobierno.

Los rumores sobre la salida de Montero del Ejecutivo nacional han sido una constante desde que, hace prácticamente un año, fuera elegida secretaria general de los socialistas en Andalucía. Su capacidad de compatibilizar sus responsabilidades al frente de Hacienda y las de liderar una formación tan grande como la andaluza siempre han estado en duda y la salida de Alegría abre la puerta a un cambio mayor en la Moncloa.

"No va a haber ninguna remodelación del Gobierno, se va a sustituir a la ministra portavoz que va a ser la próxima presidenta de Aragón", ha defendido Montero este jueves en Sevilla para disipar cualquier duda sobre su futuro más próximo. Alegría anunció el martes que dejaría la cartera de Educación para centrarse en su rol como candidata al Gobierno aragonés y su salida podía traer más cambios.

Montero entiende las exigencias de Sumar

Montero ha subrayado que se trata de una competencia "exclusiva" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo, ha recordado que el secretario general del PSOE ya ha aclarado que no va a haber más cambios. Así, la líder de los socialistas en la comunidad autónoma ha aprovechado la oportunidad para desmentir cualquier posibilidad sobre una salida próxima del Ejecutivo nacional por su parte.

Por el momento se desconce el nombre de la persona que sustituirá a la minsitra de Educación y Deporte. El presidente del Gobierno se reserva su anuncio para este viernes, cuando vuelva de Bruselas. Lo único que se conoce hasta ahora es que el cargo lo ocupará otra mujer. De hecho, se ha descartado que otros ministros como López o el de Presidencia, Félix Bolaños, se encarguen de la misma.

Este anuncio rebaja también las exigencias de Sumar. Los socios de Gobierno de Sánchez han pedido una reunión para desarrollar "un cambio político, programático y formal" en la Moncloa después de los casos de corrupción y acoso que rodean al PSOE. Frente a esto, Montero ha reducido las expectativas y ha asegurado que hablarán sobre el "impulso político" del Gobierno o las "preocupaciones" de sus socios.

Una evaluación del PSOE andaluz

"Nuestra relación con Sumar es muy fluida", ha puntualizado la ministra. De hecho, ha explicado que es "normal" que aquellos que apoyan las iniciativas legislativas exijan respuestas ante "situaciones como las de última actualidad que han afectado al PSOE". "Compartiremos cuáles son las iniciativas que nos pueden dar un impulso político para que los ciudadanos perciban en carne propia el bienestar que aporta el Gobierno", ha sentenciado.

La ministra ha presidido la Ejecutiva Regional de los socialistas para hacer balance del último año político en Andalucía que prácticamente coincide con su llegada a la cúpula autonómica del partido. Montero evaluará la situación actual de la formación a las puertas de un año electoral después de que el barómetro del Centro de Estudios Andaluces le da a los socialistas entre 25 y 28 diputados, por debajo de los 30 actuales.