María Guardiola: "Lo único que le preocupan a Vox son los puestos y conmigo de eso no van a hablar"

Cuando decidió convocar elecciones, ¿tuvo en cuenta la dimensión que iba a cobrar la campaña y la trascendencia nacional de los comicios?

La tomé después de meditar y de ver y de comprobar que en Extremadura, en lugar de impulsar ese cambio, iniciado hace dos años y medio, que está funcionando, nos encontrábamos ante un absoluto bloqueo, con una ‘pinza’ del PSOE y de Vox a los presupuestos, con dos enmiendas a la totalidad. Decidimos darle la voz a los extremeños. Esta región tiene mucho potencial, pero requiere políticas adecuadas que nos den resultados como los que estamos obteniendo, todavía a una mayor velocidad, que empecemos a converger con el resto de España. Lo que en ningún caso esperaba es que valiese todo. Esta campaña se ha convertido en una campaña sucia.

Ahora ya no es la candidata sorpresa, es la diana de todos sus adversarios políticos.

El único objetivo que tiene el resto de candidatos no es el de presentar un proyecto político para el futuro de Extremadura, sino ver de qué manera tumban al Partido Popular, y en concreto a mí, que soy la candidata y la presidenta de la Junta. Se ha convertido en una campaña de ataques personales, de bulos, de difamaciones. Yo creo que debería imperar el juego limpio, el respeto al rival político, al que no piensa como tú. En estos dos años y medio, nosotros hemos demostrado que sabemos gobernar para todos desde la centralidad, desde la moderación y desde el más absoluto respeto y amor a esta tierra. Creo que no me perdonan que en dos años y medio hayamos podido demostrar que otra Extremadura es posible. No me perdonan que vaya por la vida intentando hacer el bien y sonriendo.

¿Se ha contagiado Extremadura del lodazal que impera a nivel nacional?

Lo que veo es una oposición todo el día enfadada, instalada en la polarización, en la crispación, empeñada en dividir a la sociedad en bandos, en apelar al odio. Yo creo que Extremadura es una tierra maravillosa, con gente muy buena, valiente, con ambición. Nuestro deber es luchar unidos para que, de una vez por todas, salgamos del hoyo en el que encontramos en esta región cuando llegamos. Hace dos años y medio había una Extremadura mucho más oscura, acostumbrada a instalarse en la comodidad. Yo no me resigno a que los jóvenes no puedan desarrollar su proyecto de vida aquí y para eso hay que pelear, apostar por quien genera riqueza y empleo en esta región.

Hay quien la identifica con Ayuso, Abascal la llama ‘la Irene Montero de Extremadura’. ¿Usted dónde se coloca?

Me han llamado de todo. Me han llamado facha, me han llamado roja... Eso significa que estoy en el sitio en el que tengo que estar: gobernando para todos. Aquí, a unos les molesta mucho que yo haga políticas de igualdad, más allá de ponerme detrás de una pancarta, que es lo que hemos estado viviendo en esta región durante los últimos 40 años. He escuchado muchos discursos feministas y darse muchos golpes de pecho a un partido que hoy está abierto en canal y lleno de acosadores, de puteros y de corruptos. Su manera de reaccionar ha sido, en lugar de asumir responsabilidades políticas y dar la cara, atacar al adversario. Y aquí no vale el que todos somos iguales. Aquí hay que asumir responsabilidades políticas y hay que tomar decisiones. Porque los políticos somos servidores públicos, venimos a servir a los demás y no a servirnos a nosotros mismos. Y eso es lo que hay que demostrar cuando uno tiene la posibilidad de gobernar.

¿Con los ataques se refiere a la denuncia sobre su chófer?

Están intentando buscar absolutamente cualquier cosa para tratar de hacerme daño a mí y a mi entorno. En este caso, el trabajador me informa en el momento que sale la publicación en un medio de comunicación. Me envía un correo electrónico pidiendo disculpas y diciéndome que es cierto: que tiene una condena, que ha cumplido por coacciones leves y que siente no habérmelo dicho, tras lo cual pone su cargo a disposición. Y yo, lógicamente, decido cesarle porque entiendo que cualquier persona que esté en mi entorno y que trabaje conmigo debe informarme de cualquier resolución judicial que tenga, sobre todo para que yo pueda tomar decisiones en libertad.

¿A partir de qué resultados consideraría que la ‘jugada’ no salió como pensaba?

Esto no es una jugada. Esa es la diferencia entre los que están todo el día en el cálculo político y los que estamos para gestionar y trabajar y mejorar nuestra región. Yo no pedí encuestas para tomar esta decisión. Lo único que hice fue, ante una situación de parálisis y de bloqueo provocada por la pinza entre el Partido Socialista y Vox, que llevan votando juntos en la Asamblea de Extremadura hasta en más de noventa ocasiones, contra medidas que impulsaban el progreso de Extremadura, darle la voz al pueblo. ¿Puede haber una herramienta más democrática que esa? Es la primera vez que yo veo a los partidos de la oposición molestos y enfadados porque se convoca un proceso electoral. Si ellos tienen un proyecto político y aspiran a gobernar, deberían estar encantados con que el pueblo tenga la opción de elegir y decidir.

¿Le preocupan las encuestas?

Extremadura está arrojando los mejores datos de su historia en trabajo, en exportaciones, en autónomos...Estamos mejorando nuestra sanidad pública, la educación... Estamos cuidando de los 388 municipios de nuestra región. Nada puede salir mal porque es la decisión del pueblo y hay que respetarla. Y lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar lo que dicen las urnas. No solo lo que dicen y apuntan las encuestas. Cuando se abran las urnas los extremeños van a hablar. Y hay que escucharlos con atención, dar respuesta a lo que ellos digan.

¿A su juicio, los políticos han dejado de escuchar al ciudadano?

Yo creo que sí. Escucho declaraciones de mis adversarios políticos que me sorprenden bastante, parece que no estuvieran en este mundo. Oí al señor Gallardo decir que la gente está muy contenta con él y que va a ganar las elecciones. Creo que está fuera absolutamente de la realidad. Las extremeñas y los extremeños, en su gran mayoría, estamos abochornados de tener que ver cómo Extremadura es noticia nacional por tener por primera vez en la historia un candidato que está imputado por prevaricación y por tráfico de influencias por haber enchufado al hermano del presidente del Gobierno. Esto es algo inédito.

¿Y Vox?

En Vox estamos viendo que, en lugar de que haya un candidato regional que defienda los intereses de Extremadura, tiene que venir su padre político, su líder nacional, a darle la mano y a poder hablar por él porque la estrategia es nacional. El señor Abascal, cuando llegue el día 22 de diciembre, se va a marchar de Extremadura. Aquí nos vamos a quedar nosotros, aquí me voy a quedar yo, a resolver y a trabajar para mejorar la vida de la gente. Esta es la realidad que tienen que saber los extremeños cuando vayan el día 21 a votar.

¿Se sentaría con Abascal a negociar?

Yo aspiro a tener la confianza mayoritaria de los extremeños, que saben muy bien qué proyecto político ofrecemos Todo el que quiera hablar de Extremadura, de poner sobre la mesa medidas que mejoren la vida de la gente, me va a encontrar, siempre. Yo soy una persona dialogante, he sabido llegar a acuerdos. Lo demostré en el 2023, cuando sobre la mesa se pusieron cuestiones que afectaban a Extremadura y a la mejora de la vida de los extremeños. Hasta que Vox decidió salir corriendo por orden de un Abascal interesado en su estrategia nacional, no en la vida de los extremeños. Estos mismos que querían acabar con las autonomías son los que vienen a vivir de ellas, pero no para mejorar la vida de la gente, no para servir a los ciudadanos, sino para servirse ellos mismos. Lo único que les preocupan son los puestos, los cargos, y desde luego conmigo de eso no van a hablar.

¿Y si la propuesta supone pasos atrás en Igualdad, por ejemplo?

Esto es innegociable. No es que lo haya dicho en muchas ocasiones, es que lo he hecho, lo he demostrado. La igualdad en Extremadura no se toca. Para mí son políticas absolutamente fundamentales, que se sientan en el Consejo de Gobierno y que están bajo la competencia directa de la Presidencia. Son políticas que superviso directamente. Nosotros hemos puesto en marcha cuatro centros de crisis, 24 horas, para atender a las víctimas de violencia sexual. Hemos dado ayudas a los huérfanos víctimas de violencia de género. Por primera vez en la historia, la Junta de Extremadura tiene un plan de igualdad, que no existía cuando llegamos al Gobierno. Ese partido, que se autodefinía como el partido más feminista, no tenía plan de igualdad. En la empresa más grande de nuestra región, la Junta, por primera vez también tenemos un protocolo contra el acoso. Hemos reformado las Casas de la Mujer de Cáceres y de Badajoz, que estaban indecentes, donde las mujeres no tenían una vida digna. Hemos firmado un convenio con los colegios de abogados para prestar asistencia jurídica a las mujeres. Caminamos a su lado. Saben que están con nosotros seguras, que nos encuentran no solo en los discursos, que por supuesto, sino también en las políticas. Hemos avanzado en conciliación. Hay más mujeres trabajando que nunca en la historia de Extremadura: 17.500 mujeres más que cuando llegamos al Gobierno. Son 28.000 las mujeres autónomas. Nosotros trabajamos para que las mujeres y los hombres podamos tener los mismos derechos y avancemos de la mano hacia esa igualdad real y efectiva que tanto necesita Extremadura y España.

¿Y qué diría a los jóvenes, esa parte importante de la población que busca soluciones en los extremos porque dice que los partidos tradicionales no soluciona sus problemas ?

Es que yo me siento muy joven y hablo con los jóvenes en el mismo lenguaje prácticamente. Les diría que en la lista que llevo a la Asamblea en estas elecciones me acompaña gente joven, con ganas, con ambición, con mucho impulso para seguir transformando Extremadura. Lo primero que necesitan para poder quedarse en esta tierra y emprender aquí su proyecto de vida es un puesto de trabajo. Y a eso hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. Estamos poniendo ‘alfombra roja’ a cualquier iniciativa empresarial. Con medidas inéditas que están dando buenísimos resultados. Empresas e industrias extranjeras quieren invertir en Extremadura.

¿Y en vivienda?

Claro que necesitan poder acceder a una vivienda a precios asequibles. Y en eso también estamos poniendo todo nuestro empeño. Lo hemos hecho con el impulso de la construcción de más de 3.000 viviendas de promoción pública. El Aval Joven, que ya ha permitido a más de 900 personas acceder a su primera vivienda. Las ayudas a la rehabilitación en los pueblos son también muy importante porque se trata de poner en valor y poner a punto esas casas vacías que hay en nuestros municipios. Ayudamos, por ejemplo, con el programa de nómadas digitales, una ayuda de hasta 15.000 euros a todos aquellos que quieren venir a vivir a Extremadura, a vivir a nuestros pueblos y a teletrabajar desde aquí.

También requieren servicios básicos como sanidad y educación.

Estamos poniendo en marcha muchísimas medidas para que los jóvenes puedan quedarse en su tierra y, por supuesto, en sus pueblos, hasta en el pueblo más pequeñito. Trabajamos por mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en toda nuestra región. Por eso no se ha cerrado un solo colegio y apostamos por la escuela rural: aunque han disminuido el número de alumnos, hemos incrementado el número de profesionales docentes. Hay 1.081 docentes más que cuando llegamos al Gobierno. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, que queremos levantar ese freno de mano que nos tienen puesto Vox y el Partido Socialista para seguir impulsando esta región con toda la fuerza que tiene dentro, que la tenemos los extremeños, que lo único que necesitamos es que nos dejen trabajar en libertad.

El candidato del PSOE califica de bulo sus decisiones en torno a Almaraz.

Todo el mundo hemos visto cómo Pedro Sánchez ha votado en contra de la prórroga de nuestra Central Nuclear de Almaraz y hemos visto también cómo los diputados extremeños del Partido Socialista aplaudían ese cierre, el paro, la pobreza... Esto no es un invento del PP, esto es una evidencia y una realidad hasta tal punto que lo llevan en su programa electoral y en su pacto con Podemos. (Cerrar Almaraz) es una decisión totalmente ideológica que no obedece a razones técnicas ni a razones objetivas. Las empresas han solicitado la prórroga y lo que tiene que hacer Pedro Sánchez de una vez por todas es acabar con esa incertidumbre de más de 4.000 familias que viven en el norte de Cáceres. Necesitamos energía nuclear para seguir atrayendo industria, empresas, para ser referentes en centros de datos, en inteligencia artificial, apoyando así la competitividad de nuestro país.

Red Eléctrica ha anunciado para 2030 el aumento de la capacidad de las redes, ¿es un plazo razonable?

Necesitamos que Red Eléctrica funcione de otra manera y que Extremadura sea atendida en sus necesidades de potencia eléctrica, de puntos de evacuación y de consumo. Ya nos dejaron a un lado en el desarrollo industrial que hubo en nuestro país. Extremadura se quedó al margen de todo, sin comunicaciones, sin conexiones dignas. Y ahora, que hay una revolución energética, digital, queremos que se atiendan las peticiones de Extremadura. Al Partido Socialista le gusta hablar del proyecto de AESC, en Navalmoral de la Mata. La realidad es que está pendiente de que el Gobierno de Sánchez construya una subestación en Navalmoral para que tenga esta empresa la potencia eléctrica que necesita. Somos una tierra leal a España, de gente noble, trabajadora, pero que se ha cansado ya de esperar y de estar en silencio. Y vamos a pelear para que Extremadura se sitúe en el lugar en el que tiene que estar.

¿Se siente presionada?

Lo que siento es tristeza cuando veo, por ejemplo, lo que ha pasado con el robo del voto por correo en Fuente de Cantos. No es digno de un país como el nuestro. Pero confío en la fuerza que tenemos los extremeños y me encantaría que este domingo diéramos una elección en las urnas y vayamos a votar de forma masiva para demostrar que nada ni nadie puede robarnos nuestro futuro y nuestra capacidad de decidir.

Si consigue volver a gobernar la Junta de Extremadura, ¿cuál sería la primera medida que tomaría?

Lo primero que haríamos sería aprobar los presupuestos que no nos permitió aprobar la pinza entre el PSOE y Vox. Son los mejores presupuestos de la historia de nuestra región.