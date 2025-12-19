Investigación a la mujer del presidente
La Audiencia mantiene a Begoña Gómez imputada por malversación por el "interés en los asuntos lucrativos" de su asistente en Moncloa
La Audiencia rechaza los recursos de la esposa de Sánchez y de Cristina Álvarez contra la investigación de Peinado
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la existencia de indicios que permiten mantener investigadas por malversación de caudales públicos tanto a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como a su asistente en Moncloa por sus gestiones en relación con la Cátedra de Trasformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
"Constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente", señala la sala de apelaciones, para añadir que "la actividad de María Cristina Álvarez, podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios". De este modo, la Sala rechaza los recursos presentados por las defensas contra esta parte de la investigación realizada por el juez Juan Carlos Peinado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Detenido tras una persecución de 35 kilómetros de Ofra hasta Güímar
- Malos olores, heces de perros en la azotea y un okupa en el Mercado de Santa Cruz, según Sanidad
- Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela
- HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza
- El Cabildo de Tenerife se plantea levantar la emergencia hídrica por las últimas lluvias
- La gasolinera de la suerte' en Tenerife desafía al sorteo de Navidad
- Parece la Puerta del Sol en Nochevieja, pero está en Santa Cruz de Tenerife: esta es la icónica plaza que RTVE ha elegido para las Campanadas Canarias 2026