El Supremo ordena al Gobierno garantizar el acceso de sistema nacional de asilo al medio centenar de menores que están en Madrid

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida del medio centenar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están en la Comunidad de Madrid. En un auto acuerda la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y requiere al central para que, en el plazo improrrogable de 30 días, garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores a cargo de los servicios madrileños de protección de menores que hayan solicitado la protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla.

El requerimiento dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se debe realizar "con la necesaria colaboración y cooperación de la Comunidad Autónoma requirente, actuaciones que deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor". Como acordó con el caso canario, la resolución da 30 días a la Administración del Estado para informarle del avance de su actuación.

La Comunidad de Madrid interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del requerimiento efectuado el 9 de julio de 2025 al Gobierno de España para que adoptara medidas que garantizaran el acceso al asilo de los menores que lo quisieran solicitar. En esa impugnación planteaba la medida cautelar que ahora ha sido aceptada por la Sala.

Diferente a Canarias

En su auto, reproduce los razonamientos de las resoluciones que la Sala Tercera ya dictó tanto el 25 de marzo y de 4 de junio de 2025 que llevaron a la Sala a otorgar a la Comunidad Autónoma de Canarias una medida cautelar en relación con los menores extranjeros solicitantes de asilo acogidos allí, donde la situación es mucho más preocupante, ya que el número alcanzaba los miles.

La Sala de lo Contencioso señala que las partes enfrentadas en este recurso aluden a dichos autos que deben ser tenidos en cuenta porque, en esencia, el problema es el mismo, ya que ambos se refieren a menores solicitantes de asilo o que han manifestado su voluntad de solicitarlo, a los que atiende actualmente la respectiva Comunidad, sin estar integrados en el sistema nacional de acogida de solicitantes de asilo competencia del Estado.

“Es cierto, no obstante, que existen diferencias apreciables entre ambos supuestos, fundamentalmente derivadas del número de menores afectados, que en este caso oscilarían entre los 38 que reconoce la Administración del Estado y los 50 que indica la Comunidad de Madrid, muy lejos en cualquier caso de los miles de menores que estaban padeciendo una situación de verdadero hacinamiento en Canarias”, subraya el tribunal.

Pero, con todo, esta circunstancia del número de menores afectados “no debe impedir que se adopte la medida cautelar interesada, pues conduciría al absurdo pretender que una medida cautelar dirigida a la protección del superior interés de los menores no pudiera adoptarse hasta que se constatara que se hubiera producido el hacinamiento de estos, siendo hasta entonces privados de unos derechos que, indiscutiblemente, les reconoce la legislación nacional y europea y cuya satisfacción debe ser procurada por la Administración del Estado (como razonamos en el auto de 4 de junio de 2025)”.