El PSOE ve "trumpista" a Feijóo por poner en duda el voto por correo en Extremadura mientras el PP reclama la custodia de la Guardia Civil

Como viene siendo habitual en las ultimas elecciones, el voto por correo tiene su momento protaganista en la campaña electoral. Esta vez saltó a la palestra despúes de que la Guardia Civil haya confirmado el robo de 124 votos emitidos por correo para las próximas elecciones en Extremadura, además de 14.000 euros de la caja fuerte de la oficina de Fuente de Cantos (Badajoz).

Este episodio, denunciado por el Partido Popular, sumado a la investigación policial en marcha por otros presuntos robos o intentos en Santa Amalia y Torremejía así como en Talavera y Villafranco, ha permitido que Alberto Núñez Feijóo lo considere un "hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio". El presidente del PP demandó explicaciones al Gobierno mientras su secretario general, Miguel Tellado, señaló que "alguien tiene mucho interés en reventar las reglas de juego para alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre" en Extremadura.

"En democracia las trampas, las malas artes y el fraude no tienen cabida. La victoria en las urnas solo es digna de tal nombre cuando se obtiene en buena lid. El domingo, la libertad, el orgullo por Extremadura y la dignidad vencerán con rotundidad", dijo Tellado después de hacer llamamientos a una votación masiva. Unas respuesta de movilización que además de Feijóo también lanzó María Guardiola, que se juega la reelección como presidenta extremeña, como respuesta a estos robos.

Con este escenario, el PP ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central solicitando "un protocolo público de tratamiento y custodia" de los votos emitidos por correo para “corregir los eventuales puntos débiles del procedimiento electoral, haciéndolo más transparente y confiable”. En esa actuación, desde las filas populares creen que tienen que estar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que se encarguen de la guardia y custodia.

Pero el momento se adereza con las sombras de duda sobre el sistema que se ha alimentado desde la derecha, a lo que el PSOE ha respondido tildando a la formación Feijóo de estar "en el extrarradio de la democracia". Es más, desde Ferraz creen que en el PP están actuando "al más puro estilo trumpista y sin prueba alguna", al alimentar, dicen, "el bulo del pucherazo por un robo de votos que la Guardia Civil ha catalogado de 'delincuencia común'".

Es más, en las filas socialistas consideran que se trata de una "cortina de humo tan burda como peligrosa a tres días de las elecciones extremeñas para tapar", explican, "casos de acoso que rodean a María Guardiola" como los que atañen a su conductor y el referido al alcalde de Navalmoral de la Mata. Y porque el "nerviosismo de Guardiola, ante un Vox al que el PP ha blanqueado y les come el terreno".

Por ello, exigen "menos conspiraciones y más explicaciones" al PP porque, argumentan desde Ferraz, "la ciudadanía merece saber por qué Guardiola protegió al alcalde de Navalmoral de la Mata y no a la víctima" y, también, que "dé explicaciones en el debate electoral de RTVE, al que se niega a acudir".

Sobre la ausencia de la presidenta de Extremadura, el PSOE recuerda que Feijóo ya faltó en uno de los debates electorales cuando la cita con las urnas del 23-J de hace dos años. "Claro que, teniendo como líder a Feijóo que "tampoco tiene mucha costumbre democrática de acudir a los debates, ¿qué se puede esperar?". "El silencio ante los casos de violencia machista y las sillas vacías en los debates son marca de la casa", remachan.

Los sociaslistas ven que hay también una estretegia orquestada del PP en el aliento de estos incidentes con el voto por correo para ocultar la decisión de la jueza de la dana de citar a Feijóo el próximo 9 de enero en los juzgados para explicar la información “en tiempo real” que le dio Carlos Mazón el día de la catástrofe, el 29 de ocubre de 2024.