Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apoyo al TMTTiempo en TenerifeTasa de AenaPrecio de los billetes de aviónHuelga del comercio en CanariasMovilización de médicosDía del Migrante
instagramlinkedin

En Jérica

Investigan a un alcalde de Castellón por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores

La jueza impuso a Jorge Peiró medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los denunciantes

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró.

El alcalde de Jérica, Jorge Peiró.

Iván Checa

Castellón

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Segorbe tiene abierta una causa en la que investiga al alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), por dos presuntos delitos de agresión sexual a dos menores de edad.

El procedimiento, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Mediterráneo, se puso en marcha hace meses. La jueza encargada procedió además a imponer en su momento una serie de medidas cautelares.

Aún vigentes

En concreto, la magistrada ordenó en su día la imposición de alejamiento y de prohibición de comunicación con los dos menores denunciantes, las cuales continúan vigentes en estos momentos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents