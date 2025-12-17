GOBIERNO DE COALICIÓN
Sumar responde al "desprecio" de Puente a Yolanda Díaz: "Parece que quieren sacarnos del Gobierno"
El socio minoritario de Gobierno rebaja la petición de Yolanda Díaz de remodelar el Consejo de Ministros
"No podemos aceptar es que se den respuestas sarcásticas, irónicas incluso de desprecio a la vicepresidenta del Gobierno",
Malestar en Sumar con el PSOE después del sonoro portazo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros a la petición de Yolanda Díaz de remodelar el Consejo de Ministros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a afear a la vicepresidenta segunda su propia situación, asegurando que no pidieron remodelar el ala de Sumar tras la crisis provocada por Iñigo Errejón, que dimitió en octubre del año pasado tras denuncias por presunto acoso sexual.
El desdén de estas palabras han sentado mal en las filas del grupo parlamentario, y el portavoz adjunto del grupo, Enrique Santiago, de IU, ha respondido este miércoles: "Entendemos que haya ministros que discrepen, es normal, lo que no podemos aceptar es que se den respuestas sarcásticas, irónicas incluso de desprecio a la vicepresidenta del Gobierno", ha señalado en declaraciones a Espejo Público.
La respuesta llega después de que este martes el ministro socialista se mostrara visiblemente molesto con la propuesta de la vicepresidenta: "No sé si en la propuesta de la señora Díaz se incluyen los ministros de Sumar, no sé si también hay que remodelarlos a ellos", comenzó.
"Yo recuerdo un caso de acoso en Sumar que nada menos que el portavoz del grupo parlamentario", continuó, después de descartar cualquier cambio en el Gobierno y asegurar que "no entiendo muy bien la relación entre un caso de acoso en Mussafes o Monforte de Lemos con el Gobierno de España".
Un día después, Santiago respondió al socialista y aseguró que "no se está entendiendo el problema" por parte del ala socialista, apuntando que la reunión es "un herramienta para solucionar el problema". Así, apuntó a su objetivo de "trabajar conjuntamente para coordinar". "Toda nuestra voluntad de seguir en el Gobierno, pero a veces parece que algun sector en el PSOE quiere sacarnos del Gobierno", apuntó.
Insistió el dirigente de Sumar en la "desorientación" y "descoordinación" del PSOE, después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, enfriase una reunión entre socios de Gobierno para que el PSOE confirmara poco después que el encuentro se produciría esta misma semana, eso sí, entre dirigentes de los partidos, y no a nivel gubernamental.
Noticia en ampliación
