La primera reunión Sánchez-Llorca pone a prueba el deshielo institucional tras Mazón

El nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sigue de estrenos. Cuando todavía no se han cumplido tres semanas desde su investidura, el jefe del Consell debuta este miércoles en Moncloa, donde se reunirá por primera vez con un Pedro Sánchez contra las cuerdas por los escándalos de corrupción y acoso sexual que salpican a exmiembros de su Gobierno y al PSOE. El dirigente valenciano llega con una mochila llena de reivindicaciones autonómicas "urgentes" y con un discurso de reconciliación (tanto hacia las víctimas de la dana como hacia el Ejecutivo central) con el que aspira a pasar página de la crispación institucional que marcó la era Mazón, con quien el presidente del Gobierno nunca se vio tras el 29-O.

El encuentro de este jueves pondrá a prueba si esa nueva etapa que busca abrir Pérez Llorca se circunscribe a lo retórico o implica cambios tangibles en esas deterioradas relaciones. Durante los últimos días el popular ha venido detallando el listado de asuntos pendientes que elevará al presidente del Gobierno, un amplio abanico de reclamaciones que van desde la recuperación de la dana hasta demandas históricas de la Comunidad Valenciana como la financiación autonómica, el agua o las inversiones en infraestructuras, pasando también por una menor litigiosidad del Gobierno con las leyes aprobadas en las Corts.

"Por encima de la crispación"

Todas ellas "medidas urgentes" que "necesita" la autonomía, según expuso este martes el propio president durante un acto en Benidorm. Según avanzó el dirigente de Finestrat, uno de sus objetivos es que Sánchez "se dé cuenta" de que la Comunidad Valenciana requiere "ayuda inmediata" en la reconstrucción de la riada, la financiación o las inversiones en obra pública.

"Hay muchísimas cuestiones que tienen que estar por encima de la situación política y de la crispación porque son necesidades imperiosas que tiene toda la sociedad valenciana", agregó Llorca incidiendo en el relato de agravios acumulados del Gobierno socialista a la Generalitat que viene tejiendo el PPCV en los últimos años, pero con un tono más conciliador. Fuentes del Palau añaden que esa oferta de "diálogo" y de "mejorar la coordinación" será revalidada este miércoles.

Pese a los puentes que trata de tender el jefe del Consell, con un discurso menos agresivo (apenas hizo ayer una referencia a los “escándalos de corrupción” que afectan a Sánchez) y más propositivo, en el Palau se respira cierto escepticismo sobre los resultados firmes que se puedan extraer de la reunión. En ese sentido, señalan que no se han producido conversaciones preparatorias del encuentro que inviten a pensar en acuerdos de calado y centran sus malos augurios, sobre todo, en las escasas perspectivas de que Moncloa transija con la comisión mixta de la dana por la que pelea el Consell desde hace meses.

Insistirá en la comisión mixta

En cualquier caso, Llorca volverá a poner sobre la mesa la necesidad de implementar este órgano para "acelerar la recuperación", confirma la Generalitat. Una petición que el Gobierno ha rechazado hasta el momento porque, alegan, ya existe la figura de una comisionada para la reconstrucción (Zulima Pérez) y el diálogo a nivel técnico es fluido. Pese al cambio de tono, desde el nuevo Consell mantienen que se insistirá en ese sentido ya que la coordinación entre administraciones "no ha funcionado" durante este último año.

Llorca también ha planteado en estos días previos la posibilidad de reclamar que el Gobierno asuma el coste de algunas obras de recuperación de la riada, que hasta el momento están siendo sufragadas por la Generalitat a base de deuda. Relacionado con el asunto del dinero, el president recordó que la C. Valenciana es la "peor financiada" de España y confirmó que pedirá, de nuevo, la reforma del modelo y la activación del fondo de nivelación mientras llega el nuevo sistema.

Además, Llorca también abogará ante Sánchez por el pago de la dependencia y de la atención sanitaria a desplazados, reclamará un nuevo Pacto Nacional del Agua que garantice los recursos hídricos para la autonomía y urgirá al impulso de "infraestructuras estratégicas".

"Máxima receptividad" de Sánchez

En Moncloa, por su parte, enmarcan la bilateral en la "normalidad institucional" y recuerdan que Sánchez recibe habitualmente a los presidentes autonómicos tras su nombramiento. Así, las fuentes consultadas aseguran que Llorca "encontrará máxima receptividad" en el presidente del Gobierno.

La reunión arranca a las 10.00 horas en la sede del Ejecutivo central. El encuentro se prevé que ronde la hora de duración, y tras él comparecerán ante los medios el jefe del Consell, pero no Sánchez, que tras el encuentro participa en un acto sobre emergencia climática y posteriormente viaja a Bruselas para varios compromisos comunitarios. En su lugar, dará cuenta de la cita el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.