Emergencias entrega el borrador del primer Es Alert del 29-O de las 18.38 horas descartado porque parecía "un confinamiento"

La Conselleria de Emergencias de la Comunitat valenciana ha entregado al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja el borrador del mensaje Es Alert que se redactó y preparó entre las 18.15 y las 18.38 horas del 29 de octubre de 2024. Un primer borrador que llegó a introducirse en el sistema informático pero que se descartó en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, porque los términos en los que se expresaba sonaba a "confinamiento", según declaró el 4 de diciembre Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias. Suárez ha finalizado hoy su comparecencia como testigo ante el juzgado de la dana en la que ha respondido durante cuatro horas a los doce abogados de las acusaciones y los dos de las defensas que aún quedaban por preguntar.

Un mensaje "tardío y erróneo"

El Es Alert, como es sabido, no se envió hasta las 20.11 horas a todos los teléfonos de la provincia de València. Una alerta que la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, considera "tardía y erróneo". La Conselleria de Emergencias envió el pasado 4 de noviembre a la causa de la dana el correo electrónico remitido por el funcionario Juan Ramón Cuevas a la cuenta de sala del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) a las 18:38h del día 29 de octubre de 2024 con este primer borrador del Es Alert que, por otra parte, tampoco pedía a la ciudadanía que subieran a las plantas altas, detalle que también se omitió en el que se envió a las 20.11 horas. A pesar que, en todos los casos, el peligro que se quería evitar era el de desbordamiento.

Pradas dijo que no se planteó hasta las 19 horas

La información llega así a cuenta gotas a la causa de la dana y según van desfilando los testigos ante el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja. La exconsellera Salomé Pradas, mando único de la emergencia e investigada junto a su número dos, Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, ha defendido durante meses que el Es Alert no se planteó hasta las 19 horas. El relato de numerosos testigos de Emergencias, como el subdirector Jorge Suárez, y los vídeos entregados a la causa once meses después de la dana confirmaron que el envío de mensajes a la población comenzó a barajarse a partir de las 17.15 horas.

Introducido en el Cecopi a las 17.15 horas para Utiel-Requena

Primera versión del Es Alert manuscrita en la libreta de Suárez. / Levante-EMV

Este último detalle lo confirmó el subdirector de Emergencias Jorge Suárez, en su primera declaración. El funcionario de más alto rango al frente de la dana declarado que informó a las 17.15 y 17.38 que se podían enviar mensajes a la población, un Es Alert aunque no mencionó esta palabra, ante la situación que ya se vivía en Utiel desde las 13 horas y en la presa de Forata, en el río Magro, donde les acababan de alertar que empezaba a rebosar agua por el embalse. Suárez incluso escribió un borrador de mensaje en su libreta, que se descartó porque era "agresivo"-