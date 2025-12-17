El PSOE denuncia una condena por maltrato al chófer de Guardiola y el PP responde: "Si es verdad, será cesado"

A las puertas de las elecciones autonómicas de Extremadura del 21D, la campaña suma este miércoles un nuevo cruce de acusaciones entre PSOE y PP a cuenta del chófer de la presidenta de la Junta, María Guardiola, supuestamente condenado por violencia de género e incluido en el registro VioGen por malos tratos a su expareja.

El portavoz del Comité Electoral del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido explicaciones por esta cuestión "en un momento en el que se pone un listón muy alto de exigencia" frente a cualquier caso de acoso machista.

Orden de alejamiento

"Parecería raro", ha ironizado Rodríguez Osuna, que después de lo que ha dicho Guardiola y en plena campaña electoral, mantuviera como personal eventual, elegido directamente por ella, a un condenado por maltrato.

"Quien tiene que hablar es María Guardiola, que aclare si esa noticia es verdad", porque ella en repetidas ocasiones, recuerda el portavoz socialista, ha defendido que tiene sus "principios feministas clarísimos".

En rueda de prensa, Rodríguez Osuna se ha hecho eco de una información publicada por El Plural que asegura que el chófer de Guardiola fue denunciado por acoso a su expareja. Tras alcanzar un pacto con la Fiscalía, se le impuso una orden de alejamiento de seis meses y una condena de 30 días de trabajo en favor de la comunidad "que todavía no ha cumplido". También se le retiró el permiso de armas y su nombre se ha incluido en el sistema VioGen, la herramienta del Ministerio del Interior para proteger a las víctimas de violencia de género que incluye el seguimiento y la prevención del riesgo.

Investigación en curso

El número 2 del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha respondido a estas acusaciones señalando que la supuesta condena es un hecho que la presidenta de la Junta "no conoce". "No sabemos tampoco si es verdad. En este momento se está indagando esta cuestión para comprobar si es verdad o no es verdad. Y, por tanto, si fuera verdad, que insisto que no lo sabemos, será cesado inminentemente en el día de hoy. No habrá más opción", ha asegurado de forma tajante.

En esta línea, y relación a los casos de acoso que han saltado en el PSOE, el dirigente popular ha afirmado que en su partido "ni se oculta, ni se meten en los cajones, ni se archivan las denuncias, ni ningún tipo de cuestión", y ha subrayado que cuando se detecta una situación de este tipo "se cesa fulminantemente, sea quien sea la persona".