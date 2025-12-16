Sumar solicita al PSOE una reunión urgente de la coalición para arrancar medidas de Gobierno y paliar la crisis

Sumar aumenta la presión sobre el PSOE y le solicita formalmente una "reunión urgente" tras la crisis abierta en el Gobierno por el goteo de casos de presunto acoso sexual y los numerosos frentes judiciales, al que la semana pasada se sumó la detención del expresidente de la SEPI y los registros en varios ministerios. El socio minoritario de Gobierno ha exigido "relanzar" la legislatura con cambios en el Consejo de Ministros y una agenda social. La primera de las propuestas fue rechazada este mismo lunes por Pedro Sánchez, que descartó una remodelación de Gobierno. Pero en Sumar insisten en que esta medida se acabará adoptando e insiste en mantener sus reclamaciones.

En un comunicado emitido este martes por los partidos de Sumar, solicitan al PSOE "una reunión urgente para analizar la situación actual, conocer las medidas que tiene pensado implementar para hacer frente a la corrupción y los casos de acoso sexual y laboral, así como los cambios necesarios en el seno del gobierno para acordar qué medidas sociales y en defensa del derecho a la vivienda impulsaremos de manera inmediata desde el Gobierno de coalición".

Con este paso, el ala liderada por Yolanda Díaz intenta aprovechar la crisis para impulsar medidas sociales que permitan cambiar de pantalla y de paso ganar fuerza dentro del Ejecutivo y a ojos del electorado, después de las serias dificultades que han venido encontrando estos dos años para impulsar su agenda, ante la falta de presupuestos, una palanca para poder arrancar acuerdos al ala socialista.

Este mismo martes, los partidos de la coalición de izquierdas -IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y los Comuns- hicieron frente común en una comparecencia en el Congreso, donde Enrique Santiago, portavoz de IU, ejerció de portavoz. "Es evidente que no vamos a mantener la confianza de los ciudadanos si no salimos adelante relanzando contundemente la acción de Gobierno", advirtió. "Lo que no es opción es no moverse", defendió el diputado y secretario general del PCE. "Somos conscientes de que para mantener un Gobierno hace falta trabajar en medidas"; continuó, antes de reclamar la moratoria de contratos de alquiler, la intervención de precios en los productos y servicios básicos o una reforma de la ley de vivienda de 2023, entre otras.

Santiago confirmó que ya han trasladado al ala socialista la petición de una reunión urgente, y se mostró confiado en que se produjera próximamente. "No nos cabe en la cabeza uqe los socios no se reúnan. No contemplamos otra posibilidad", señaló. En este punto, Santiago señaló directamente a su socio mayoritario de coalición, asegurando que "en el PSOE hay una clara desorientación y una parálisis normal después de todo lo que tiene", y consideró que sus reivindicaciones se terminán produciendo porque "su dinámico de trabjao siempre es decir que no para luego decir que sí", argumentando que "entre dos fuerzas distintas nunca es está de acuerdo a la primera". "Estamos seguros de que vamos a llegar a una solución de consenso", insistió.

Desde Sumar también dejan claro de quién es la responsabilidad de la crisis: "El Gobierno es de ambos socios, no del socio mayor", comenzó, antes de advertir que "no hemos causado el problema". "Pero visto que somos parte esenical del Gobierno, también estamos comprometidos en dar una solucion a este problema, que claramente ha generado el PSOE".

En esta rueda de prensa, Santiago también confirmó los contactos, avanzados por EL PERIÓDICO, con el resto de socios parlamentarios. "Claro que tenemos contactos con el resto de fuerzas parlamentarias que apoyan al Gobierno y es evidente que también estas fuerzas están preocupadas, pidiendo que se relance, se reorganice el Gobierno y que continuemos este año y medio de forma muy proactiva", afirmó.

Noticia en ampliación