Peinado pregunta a la UCO si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno de la Audiencia

El juez Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño. El instructor de la causa contra Begoña Gómez pregunta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si "han aparecido hechos nuevos" con respecto al rescate de Air Europa que le permitan seguir esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

Lo hace en una providencia con fecha de este martes a raíz de la petición de una de las partes y pese a que en dos resoluciones diferentes la Audiencia de Madrid le señaló que sus pesquisas sobre el rescate millonario de la aerolínea de Globalia tras la pandemia de covid quedaban fuera del objeto de su investigación.

Se aferra, eso sí, al inciso que hicieron los propios magistrados de la sala de apelación sobre la posibilidad de que este veto se levantara de aparecer hechos delictivos nuevos. "Y recibido el informe, se acordará lo que proceda", agrega la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.