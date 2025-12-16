El Consejo de Seguridad Nacional examina la ciberseguridad y la resiliencia de España en un año de crecimiento de ciberataques críticos

No ha habido decisiones determinantes, sino evaluaciones y exposiciones en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que ha dirigido este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero tres de los asuntos tratados son clave para la protección del Estado. La cita ha tenido como punto central de la agenda la evaluación de un nuevo Plan Nacional de Ciberseguridad.

Ha sido en la última reunión de este foro gubernamental en 2025, un año en el que, si bien la cibercriminalidad ha experimentado un descenso -según datos que va acumulando Interior- los llamados “episodios críticos” de cibertaque detectados por el Centro Criptológico Nacional (CCN) han sido 278 -hasta noviembre pasado-, con un crecimiento del 293%. De esos casos, 128 son episodios de ciberespionaje.

En la cita de Moncloa, con asistencia de once ministros, la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ha hablado sobre el Plan Nacional de Ciberseguridad, ideas que han de refrescar el de 2022 y que, de seguir en su desarrollo, podría inspirar futuras iniciativas normativas del Ejecutivo.

El documento ha sido redactado por los expertos del CNI, algunos de los cuales ya han sugerido en diversos foros de seguridad e industria la necesidad de reforzar la defensa informática de cadenas estratégicas de suministro, como las de armamento y otro material militar o alimentos y productos esenciales para la sociedad civil, así como de enfatizar la responsabilidad en materia de ciberseguridad de los trabajadores de empresas y entidades públicas.

Las fuentes consultadas indican que no se ha abordado en la reunión un asunto por ahora parado: el cambio de dependencia del Consejo Nacional de Ciberseguridad, del CNI y Defensa a Presidencia del Gobierno. El tema está aparcado en la recta final de legislatura, como también está orillado, con toda su polémica, un cambio de dependencia de la Oficina Nacional de Seguridad, el ente que custodia y certifica qué información ha de considerarse reservada o secreta.

Resiliencia y armas de destrucción masiva

En la misma reunión, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha expuesto también los ejes de otro plan clave, en este caso también como documento de trabajo: una hoja de ruta de “fortalecimiento de la resiliencia frente a las crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional”, como se presentaba en el orden del día. Su contenido ha quedado aprobado en la reunión.

Conectado con ese asunto de la resiliencia, la reunión del CSN ha recogido también un repaso del estado de los trabajos de desarrollo del Catálogo de Recursos del Sistema de Seguridad Nacional, una de las grandes asignaturas pendientes de ese sistema, que avanza entre la dificultad de coser información de los gobiernos autonómicos. Lo ha expuesto la directora del Departamento de Seguridad Nacional, la general Loreto Gutiérrez.

En la misma cita, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado el estado de elaboración de la Estrategia Nacional contra la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva, cuya creación fue aprobada en consejo de ministros en marzo de 2023.

Al comienzo de la reunión, el titular de la cartera de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha repasado la actividad del Comité de Situación, junta de apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, que informa a Moncloa.

Se han dado cita este martes, aparte de los altos cargos ya citados, las vicepresidentas Yolanda Díaz y María Jesús Montero; la ministra de Sanidad, Mónica García; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; el de Transformación Digital, Óscar López; la de Ciencia, Diana Morant; el de Industria, Jordi Hereu, y el de Economía, Carlos Cuerpo. No ha estado esta vez en la reunión la titular de Defensa, Margarita Robles.