Sumar reprocha a Pedro Sánchez su respuesta "insuficiente" a la crisis, pero se mantendrá en el Gobierno

El ministro de Sumar y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado la falta de respuesta de Pedro Sánchez después de que Yolanda Díaz reclamase el pasado viernes explicaciones sobre los casos de presunto acoso sexual y de corrupción en el Gobierno y en el PSOE, además de una remodelación del Consejo de Ministros.

"La comparecencia del presidente no es insuficiente", ha censurado Urtasun en la rueda de prensa de Movimiento Sumar este lunes, minutos después de que compareciera Sánchez, que en su balance de fin de año desde Moncloa ha descartado cualquier cambio en el Gobierno.

"Yo escucho con muchísima atención a aquellos actores como Sumar y la vicepresidenta del Gobierno", defendió el presidente este lunes, a preguntas de periodistas. "Pero creo que este Gobierno está haciendo una gestión extraordinaria, todos y cada uno de los ministros y ministras, ya sean del PSOE o ya sean de Sumar", defendió, antes de recordar que la remodelación del Gobierno "es una competencia que lógicamente corresponde al presidente del Gobierno", descartando esa posibilidad ya avanzando que "mi voluntad es firme" a la hora de continuar hasta 2027.

En respuesta a esta comparecencia, Urtasun defendió media docena de veces que la comparecencia había sido "insuficiente" e insistió en la exigencia de "explicaciones" por parte de Pedro Sánchez, además de volver a pedir "relanzar la legislatura" mediante dos vías: la "remodelación del Gobierno", con cambios en el Consejo de Ministros", y la agenda social.

Urtasun ha compartido el diagnóstico sobre la labor del Gobierno estos dos años, pero ha advertido que "la pregunta hoy" es "qué vamos a hacer a partir de ahora para salir del impasse y salir de la crisis. Y esa pregunta sigue sin repsonder por parte del presidente", ha reprochado el dirigente de Sumar. En este sentido, el portavoz de Movimiento Sumar ha admitido que "es una crisis que no solo afecta al PSOE sino al conjunto del Gobierno". En este sentido, ha defendido que es imprescindible una remodelación del Gobierno para "relanzarse".

Preguntado en distintas ocasiones sobre si Sumar valora salir del Gobierno en caso de que no se cumplan sus peticiones, el ministro limitó el impacto del "inmovilismo" al crecimiento de Vox, enfriando la posibilidad de salir del Consejo de Ministros: "Lo que hemos visto del presidente de Gobierno es insuficiente, lo que hacemos es reiterar una hoja de ruta. Si no se hace, ese inmovilismo es un factor que va a beneficiar a la ultraderecha", defendió.

Fuentes del socio minoritario de coalición avanzan que Sumar se mantendrá en el Ejecutivo, al considerar que la ruptura del Gobierno podría favorecer la llegada de la ultraderecha a la Moncloa.

Noticia en ampliación