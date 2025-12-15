Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accesos al Parque Nacional del TeideEl 'basurazo'Navidad en TenerifeExpulsión poblacionalLa IA en las aulas canarias
instagramlinkedin

Relaciones entre socios

Junqueras y Sánchez hablaron por teléfono sobre la crisis del PSOE y negociaron una ronda de contactos con los socios

ERC exige una reunión a Sánchez ante sus "dudas" sobre si sostener la legislatura

Sánchez reconoce “errores” y un escenario “complejo”, pero elude un paso al lado: "Si hay que aguantar más fango, lo haré"

Oriol Junqueras y Pedro Sánchez se saludan en el Congreso.

Oriol Junqueras y Pedro Sánchez se saludan en el Congreso. / BALLESTEROS

Quim Bertomeu

Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, hablaron este fin de semana por teléfono y pactaron celebrar una "ronda de contactos" entre el jefe del Ejecutivo central y los socios de investidura para abordar "el futuro de la legislatura" tras la crisis abierta en el PSOE por los casos de corrupción y de acoso sexual que tiene abiertos y que se están investigando.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz de los republicanos, Isaac Albert, que ha precisado que la ronda empezará a principios de 2026 y que, en nombre de ERC, acudirá el propio Junqueras. Será la primera cita entre el presidente del Gobierno y el líder de ERC ante las cámaras. Nunca antes se han visto formalmente, excepto cuando coincidieron en un pleno del Congreso cuando Junqueras aún estaba preso por el referéndum del 1-O.

ERC quiere aprovechar la reunión para revisar los temas que Catalunya tiene abiertos de par en par, como la financiación y el traspaso de Rodalies, y también sobre cuestiones que atañen a la "democratización del Estado". "Nos preocupa como puede avanzar a partir de ahora la legislatura", ha explicado Albert en la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula del partido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents