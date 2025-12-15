ERC exige una reunión a Sánchez ante sus "dudas" sobre si sostener la legislatura

El respaldo de los socios parlamentarios al Gobierno empieza a agrietarse. Tras los últimos casos de presunto acoso sexual que han surgido entre las filas socialistas, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que tiene "dudas" sobre si deben seguir sosteniendo la legislatura ante el "chantaje" de que de unas futuras elecciones saldrá un gobierno de PP y Vox. Así, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una reunión para que les explique qué tiene pensado hacer y así poder tomar una decisión.

"Les reconozco que tengo dudas y dudo frente a todo lo que está pasando. Yo creo que estamos por primera vez ante un chantaje o, por ser más suaves, un dilema que tiene mala solución, porque muchos de nosotros y de nosotras no queremos que [Santiago] Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza, como estamos pasando cada día", ha sentenciado Rufián a la entrada de la comisión de investigación sobre la dana del Congreso.

Las palabras de Rufián este lunes contrastan con el mensaje que ERC llevaba mandando en los últimos meses, asegurando que sostendrían la legislatura siempre que los casos de corrupción no siguieran escalando. No obstante, las noticias conocidas en los últimos días sobre varios presuntos casos de acoso sexual en el PSOE, el más sonado el de Francisco Salazar, han hecho replantearse la situación a los republicanos catalanes. Así, Rufián ha exigido una reunión "cara a cara" con Sánchez para que le explique "que piensa hacer para regenerar su partido y su Gobierno".

Una reflexión y una pregunta

Unas horas antes de que Sánchez compareciera para hacer balance de este 2025, Rufián ha lamentado que "las tramas se multiplican" en el seno del Gobierno y del PSOE, y ha pedido a Sánchez que "deje de pensar que todo es una conspiración", que "deje de dar pena" y que "deje el 'y tú más'". Así, más allá de la rueda de prensa que pueda dar este lunes el presidente del Gobierno, el portavoz de ERC ha exigido a Sánchez que explique cómo pretender actuar a partir de ahora y que no use a las formaciones de izquierdas como un "paracaídas" que "trague con todo".

"Hay que hacerse una reflexión y una pregunta. ¿Aguantar esta situación es bueno porque así no llega la derecha y la ultraderecha? Sí, pero la pregunta es ¿cuánto más se infla la derecha y la ultraderecha con la permanencia de esta situación? Y, ¿cuando lleguen, cuántos años más van a estar?", se ha cuestionado Rufián. .