La secretaria de Organización del PSOE gallego rechaza dimisiones por el 'caso Tomé': "La dirección hizo lo que debía y podía hacer"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, rechaza dimisiones en la dirección del PSdeG por la gestión del caso Tomé, tal como reclaman mujeres socialistas integrantes de la Comisión de Igualdad y como ha desvelado hoy este diario. La exalcadesa de Lugo defendió que la dirección del partido, en el punto de mira por este escándalo, "hizo lo que podía y debía hacer, animar a la víctima a denunciar".

En declaraciones minutos antes de su participación en una manifestación en contra del proyecto Altri, Lara Méndez, a preguntas de los periodistas, dijo "entender el malestar" de las feministas del PSdeG ante las denuncias de mujeres contra José Tomé, todavía presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, por presunto acoso sexual. "La dirección actuó en horas", remarcó, en alusión a que impulsó la suspensión de militancia del PSdeG de Tomé y su dimisión como secretario xeral del PSOE en la provincia de Lugo. También dejará la presidencia de la Diputación el día 30, pero retiene el puesto de alcalde de Monforte y el acta de diputado provincial.

Lara Méndez se agarra en su defensa a que cuando saltó el escándalo a la TV actuaron en horas para que Tomé renunciara a sus cargos, pero en las filas socialistas lo que se cuestiona es que antes de que las denuncias llegaran al canal interno del PSOE y se filtraran a un medio de comunicación, la dirección del PSdeG, y en concreto, José Ramón Gómez Besteiro, Lara Méndez y Pilar García, ya tenían conocimiento del presunto acoso sexual. El propio secretario xeral del PSdeG reconoció el viernes que en octubre por un tercero supo de un caso, y que con ese intermediario hubo hasta cuatro reuniones por parte suya, de Méndez y García.

"Escuchamos a una tercera persona que nos trasladó el testimonio de una víctima y la animamos a denunciar. Que es lo que podemos hacer porque hay un artigo del Código Penal, el 191, que nos impide denunciar en nombre de un víctima", explica Lara Méndez, que también remarca que el PSOE es el único partido que tiene una canal de denuncias anónimas para este tipo de casos. También remarcó que la dirección socialista nunca se reunió directamente con una presunta víctima.

Preguntada por el artículo de Carmela Silva, presidenta del PSdeG, teniente de alcalde de Vigo y una de las principales referentes femenistas del partido, publicado hoy por FARO, en el que asegura que "lo cosas no se hicieron bien y es inaceptable", la número dos del PSOE gallego afirmó: "Las cosas se hicieron según establecen los protocolos" del partido.

Lara Méndez insistió en defender su actuación y la del núcleo duro del PSdeG y en su defensa reprochó al PPdeG y a la Xunta, que durante meses escondió una denuncia por agresión sexual por parte del exconselleiro de Mar Alfonso Villares. "Fue despedido con vítores y con el mensaje de 'te esperamos pronto'", afirmó.