Sánchez y Gallardo participan en un acto de campaña electoral en Cáceres

Se trata de la tercera visita del secretario general del PSOE a Extremadura dentro de la agenda electoral por los comicios autonómicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchey el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchey el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. / Europa Press

EP

Cáceres

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este domingo, 14 de diciembre, en un acto de campaña electoral en Cáceres, junto al candidato socialista a las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.

La cita será a las 11,00 horas en el Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña y también contará con la intervención de la secretaria local del PSOE en Cáceres, Belén Fernández.

Se trata de la tercera visita de Pedro Sánchez a Extremadura dentro de la agenda electoral por los comicios autonómicos, después de que en precampaña participara en Mérida en un acto el pasado 19 de noviembre, y el jueves de la semana pasada abrió la campaña del PSOE, en Plasencia.

