Casos PSOE

Feijóo exige explicaciones de Sánchez en el Congreso y pide un pleno extraordinario la semana que viene

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo

Mariano Alonso Freire

May Mariño

"España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Sánchez se encierra en la Moncloa". Así empieza un mensaje del presidente del Partido Popular, Alberto Nñez Feijóo, en el que avanza la petición de un pleno extraordinario la semana que viene en el Congreso para que el jefe del Ejecutivo comparezca ante los diputados y ofrece "explicaciones" sobre los distintos casos de presunta corrupción y abusos sexuales próximos al PSOE y al Gobierno.

"En este contexto es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero", apunta Feijóó en un mensaje en X en el que exige ese "pleno extraordinario y urgente la semana que viene" para que Sánchez comparezca porque "permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción".

"Si otros grupos quieren normalizar esta situación allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya", demanda el presidente del PP.

