El Supremo abre juicio oral contra Ábalos y Koldo por la venta de mascarillas y les impone una fianza de 60.000 euros

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente no se ha hecho de rogar y solo un día después de que la Sala de Apelación confirmara el auto de transformación de las diligencias (equivalente al de procesamiento en los sumarios) ha procedido a abrir juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, a los que mantiene en prisión, pero impone una fianza de 60.000 euros para asegurar las cantidades a las que pueden ser condenados. Más información

