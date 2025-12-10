Teresa Peramato promete su cargo como nueva fiscal general del Estado ante Felipe VI

Teresa Peramato Martín ha prometido este miércoles su cargo ante el rey como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

Una ceremonia a la que han asistido los máximos representantes de los poderes del Estado, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y la del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, además del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino.

Peramato ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución abierto por el artículo 124 relativo al Ministerio Fiscal después de que este mismo miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara su nombramiento en un real decreto junto a otro que cesaba a García Ortiz, "agradeciéndole los servicios prestados".

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha prometido Teresa Peramato (Salamanca, 1962), considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en la lucha contra la violencia machista.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos como el de fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid o fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

La fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Un cargo nombrado y cesado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

García Ortiz dimitió del cargo tras ser condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y a 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Consejo de Ministros oficializó este martes el nombramiento de Peramato, quien tras obtener el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), compareció el pasado 4 de diciembre en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.