Abusos
El PSOE suspende de militancia al presidente de la Diputación de Lugo y le reclama que deje la Alcaldía de Monforte
La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia de José Tomé, acusado tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido
Además, el PSOE le exige que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos.
