
El PSOE suspende de militancia al presidente de la Diputación de Lugo y le reclama que deje la Alcaldía de Monforte

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. / Carlos Luján - Europa Press

Iván Gil

May Mariño

La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia de José Tomé, acusado  tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido

Además, el PSOE le exige que entregue sus actas tanto como diputado por Lugo, como por alcalde de Monforte de Lemos.

